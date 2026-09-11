Descuento de hasta 90% en papeletas: conoce AQUÍ cómo acceder al beneficio

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima ha puesto a disposición de los conductores diversos canales digitales para que regularicen sus deudas por papeletas con el 90% de descuento, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.°2849-2026-MML y el Decreto Supremo N.°017-2026-MTC establecido por el Gobierno.

Facilidades de pago digital y canales de atención disponibles

La iniciativa busca simplificar los pagos, evitar colas en las sede físicas y reducir los riesgos de fraude asociados a tramitadores informales. Para ello, la plataforma ha habilitado una interfaz accesible desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

Este descuento ya se encuentra aplicado en el sistema web del SAT de Lima. Los interesados pueden consultar y pagar sus deudas en solo tres sencillos pasos: ingresa a la plataforma web oficial y digita el número de tu placa, selecciona la papeleta que deseas cancelar o elige la opción pagar el total, y finalmente completa tus datos escogiendo tu método de pago favorito.

Asimismo, se encuentran disponibles múltiples canales digitales operativos las 24 horas del día. Entre las opciones figuran billeteras digitales como Yape, Plin, Blim, Agora Pay, Google Pay y Apple Pay, además de la banca por internet y agentes de BBVA, BCP, BanBif, Scotiabank, Interbank, Caja Metropolitana, Caja Arequipa, Western Union y agentes KasNet.

Impacto en el récord del conductor y excepciones al beneficio

De acuerdo con sus competencias, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones iniciará el procedimiento para que las multas canceladas en el marco de esta disposición no generen acumulación de puntos en la licencia ni se tomen en cuenta para establecer reincidencia o habitualidad. Asimismo, una vez cancelada la papeleta, el SAT iniciará las acciones para el levantamiento de las medidas cautelares, tales como retenciones bancarias y órdenes de capturas vehicular.

Es importante precisar que dicho descuento no rige para infracciones graves con los códigos M1, M2, M3, M4, M20C, M27, M28, M37, M38 y M39 del Reglamento Nacional de Tránsito. Tampoco aplica para los códigos U01, U02, U05, U06 y U16 correspondientes al transporte de carga, ni para las faltas V01, V03, V04, V06, V07 y V27 de vehículos menores, según la tabla de infracciones en la página web del SAT.

Finalmente, la entidad recaudadora recuerda que el descuento aplica tanto para fotopapeletas como para multas pendientes de inicio de procedimiento sancionador, apeladas impugnadas y aquellas que se encuentren en etapa de ejecución coactiva.

En ese sentido, las papeletas podrán ser regularizadas con este beneficio porcentual directamente a través de las herramientas en línea del SAT para evitar complicaciones legales y embargos.