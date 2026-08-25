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¿Tienes DEUDAS y no lo sabes? Consulta con solo tu DNI en pocos minutos mediante la SBS

¿Alguna vez te has preguntado si tienes deudas pendientes y no sabes cómo verificarlo? Te revelamos los pasos a seguir para descubrirlo con solo el número de tu DNI a través de la SBS.

Reporte de deudas de la SBS.
Reporte de deudas de la SBS. (Composición Exitosa)

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/08/2026

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Revisa si tienes deudas pendientes consultando con solo el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI), mediante la plataforma de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en pocos pasos a seguir.

¿Cómo saber si tienes deudas pendientes?

¿Quieres saber si tienes deudas registradas a tu nombre? En Perú, puedes consultar tu situación crediticia de manera sencilla y conocer qué información aparece registrada sobre tus préstamos, tarjetas de crédito y otras obligaciones financieras.

Realizar ese procedimiento te será útil antes de solicitar un nuevo crédito o realizar algún trámite bancario. La SBS, cuenta con una página web que permite a la ciudadanía en general acceder a su "reporte de deudas", documento en el que se puede revisar información relacionada con los créditos registrados en el sistema financiero.

Para poder acceder a esa plataforma en línea solo debes seguir los siguientes pasos de forma gratuita:

  1. Hacer clic en el siguiente LINK o digitar https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea
  2. Seleccionar la opción "reporte de deuda SBS".
  3. Escoge el tipo de persona: natural o jurídica.
  4. Selecciona el tipo de documento y digita el número.
  5. Coloca la contraseña que registraste previamente. 

De esta manera, serás redireccionado a la página donde verás tu calificación crediticia, así como los detalles de la deuda y la línea de crédito. Es importante señalar que este servicio lo puedes usar de forma gratuita una vez por semestre.

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Reporte crediticio de la SBS: consulta presencial

La SBS también ofrece la posibilidad de tramitar este reporte de deudas de manera presencial en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional. Para ello, debes acudir con tu DNI y solicitar atención en recepción para obtenerlo gratuitamente.

Un asesor se acercará para brindarte información sobre las deudas que tienes pendientes y la calificación en el sistema financiero. Para solicitar el reporte de deuda con firma y sello de la SBS, deberás completar el formulario de solicitud que te dará el asesor y efectuar el pago de S/8.50 en efectivo.

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Luego, ve hasta la mesa de partes de la SBS con tu formulario debidamente llenado y el recibo de pago. El tiempo de entrega es de 5 días hábiles. Puedes hacerle seguimiento a tu trámite a través la web o puedes llamar al Departamento de Servicios al Ciudadano de la SBS a través de la línea gratuita 080010840.

Así que puedes estar al tanto de si tienes deudas pendientes mediante la plataforma de la SBS antes de realizar alguna operación financiera o adquirir algún préstamo bancario. Solo necesitas tu DNI para verificar vía online.

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