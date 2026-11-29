29/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de reforzar la prevención del dengue y proteger la salud de la población, Exitosa impulsa la campaña solidaria "Sin picadura no hay dengue", que busca recolectar donaciones de repelentes de insectos para facilitar el acceso a este producto en las zonas donde la presencia del mosquito transmisor representa un riesgo.

¿En qué consiste la campaña?

La iniciativa consiste en recolectar repelentes de insectos para ponerlos al alcance de las personas que necesitan reforzar sus medidas de prevención. Para ello, Exitosa habilitó un punto de recepción de donaciones en sus instalaciones y también desplegará móviles que recorrerán las calles aledañas para facilitar la participación de quienes deseen colaborar.

¿Cómo puedes sumarte a esta iniciativa?

Las personas interesadas en participar pueden acercar sus donaciones a la sede de Exitosa , ubicada en la avenida Guardia Civil 674 , en el distrito de Chorrillos. Asimismo, tendrán la posibilidad de entregar los repelentes directamente a las móviles de la radio, que estarán recorriendo las calles cercanas.

La convocatoria está dirigida a todos los ciudadanos que quieran contribuir con esta causa solidaria. No es necesario realizar grandes aportes: cada repelente donado puede representar una ayuda para alguien que necesita protegerse de los mosquitos . La invitación también se extiende a empresas e instituciones que deseen sumarse a esta iniciativa.

El dengue mantiene en alerta al norte del país

Según la Sala Situacional del CDC-Minsa al 27 de noviembre de 2026, el Perú acumula 130.471 casos de dengue y 133 fallecidos confirmados (más 55 en investigación). Dentro de este panorama, Piura figura entre las regiones más golpeadas del norte con cerca de 21.673 contagios y 10 muertes en investigación, formando parte del corredor norteño que concentra más de la mitad de los casos del país.

La enfermedad se transmite mediante la picadura de un mosquito infectado, que suele reproducirse en recipientes con agua acumulada, como baldes, tanques, llantas y otros depósitos. Por ello, además de utilizar repelente, resulta fundamental eliminar los posibles criaderos y evitar que el agua permanezca estancada.

Una donación que puede marcar la diferencia

Frente a este escenario, la prevención y la participación ciudadana cumplen un papel importante para reducir el riesgo de nuevos contagios. Por ello, Exitosa invita a la población a sumarse a esta campaña y convertir un pequeño aporte en una oportunidad para proteger a quienes más lo necesitan. Recuerda: sin picadura no hay dengue, y tu donación puede ayudar a prevenirlo.