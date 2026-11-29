29/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un pronunciamiento público, el Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad (ODISEX Perú / ODISEX Piura) expresó su profunda preocupación e indignación frente a las consecuencias de las lluvias e inundaciones y su repercusión en las personas de este grupo vulnerable.

La organización advirtió que las advertencias sobre el fenómeno El Niño venían circulando desde hace meses sin que se tradujeran en acciones oportunas para quienes enfrentan mayores barreras.

Discapacitados son el sector más vulnerable en evacuaciones

El colectivo cuestionó la situación de las personas usuarias de sillas de ruedas que no pueden salir de viviendas anegadas, así como la de personas ciegas, sordas, con discapacidad intelectual o con movilidad reducida que requieren apoyo para evacuar y corren el riesgo de ser las últimas en recibir auxilio cuando la emergencia ya golpea con fuerza.

En su comunicado, ODISEX demandó al Gobierno central, al GORE Piura, municipalidades provinciales y distritales y a las entidades de gestión del riesgo de desastres medidas concretas e inmediatas.

Entre sus pedidos, trasladado formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por la senadora Mirtha Vásquez, figuran la identificación y atención prioritaria en zonas inundadas; la entrega de alimentos, agua potable, medicamentos, pañales, toallas sanitarias y artículos de aseo.

Para su movilidad, pidieron transporte y personal capacitado para evacuaciones accesibles, albergues habilitados con rampas y servicios higiénicos accesibles; alertas e información inclusiva y la convocatoria a las organizaciones de personas con discapacidad para coordinar respuestas en terreno.

#Urgente Sin alimentos, sin medicinas y sin poder salir de casa. Así viven las mujeres con discapacidad en Piura tras las inundaciones, de acuerdo con ODISEX Piura. Solicitamos a @pcmperu, @MIMPPeru y @MindefPeru atención urgente y prioritaria para su evacuación, y que se garantice ayuda humanitaria, alimentos, agua y albergues accesibles. — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) November 29, 2026

Un tira y afloja entre el Ejecutivo y las autoridades locales

La urgencia de garantizar evacuaciones y auxilio oportuno choca con un escenario de reproches cruzados entre el Gobierno central y las autoridades regionales y municipales de Piura.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, sostuvo que el Ejército asumirá la atención y la administración de la maquinaria cedida por el gobierno regional y las comunas tras señalar que en las primeras horas de la emergencia, las autoridades locales no se apersonaron.

En la misma línea, el jefe del Indeci, Luis Vásquez Guerrero, advirtió demoras de las municipalidades de Piura y Castilla para activar sistemas SARE bajo su responsabilidad y planteó el rol de la Fiscalía de Prevención del Delito.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👨‍⚖️| En comunicación con Exitosa, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, afirmó que en la región Piura hay 5 SARE que están operativos y que se están mejorando. Ello luego de que en una entrevista con nuestro medio, el gobernador regional Luis Neyra... pic.twitter.com/uUKhtKZDbl — Exitosa Noticias (@exitosape) November 29, 2026

Desde el otro lado, las autoridades locales y regionales rechazaron las críticas y cuestionaron la conducción y coordinación del Gobierno central. El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, afirmó que la presidenta Keiko Fujimori y los ministros no se reunieron con las autoridades regionales para coordinar el desagüe de las cuencas ciegas.

Mientras la disputa de responsabilidades se prolonga, las familias afectadas y las poblaciones más vulnerables continúan enfrentando calles anegadas, carencias básicas y riesgos sanitarios. Superar estos deslindes políticos con coordinación real y evacuaciones accesibles resulta indispensable para proteger la vida y los derechos de quienes hoy esperan respuesta.