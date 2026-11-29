29/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos personas resultaron heridas durante esta madrugada tras el choque entre dos autos en el cruce de la avenida España con la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima. El hecho se reportó alrededor de las 2:54 de la madrugada y ocasionó daños materiales en las dos unidades.

De acuerdo con información policial, el conductor de un vehículo gris presuntamente se habría pasado la luz roja e impactado contra un auto de color blanco. Ante ello, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos y personal del SAMU acudieron para auxiliar a los heridos y derivarlos a un centro médico.

🔴🔵 #ExitosaPerú | Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de hoy en el Cercado de Lima. Dos personas resultaron heridas luego de que dos automóviles protagonizaran un violento choque en la avenida España.



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Tres ocupantes iban en vehículo gris

Según la información policial, el vehículo de color gris venía transitando por la avenida España cuando su conductor presuntamente cruzó con la luz roja. Esta acción ocasionó que terminara impactando contra el auto de color blanco que se encontraba circulando por la avenida Alfonso Ugarte.

Cabe mencionar que en el vehículo de color gris iban a bordo tres personas. Producto de la colisión, dicha unidad terminó impactando contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia del choque, tanto el auto gris como el blanco quedaron con daños materiales en la vía.

En esa línea, tras reportarse el accidente, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos y personal del SAMU acudieron al lugar para auxiliar a los heridos. Posteriormente, ambas personas fueron derivadas a un centro médico cercano, donde continúan recibiendo atención médica en horas de la mañana.

Cifra más alta de fallecidos por accidentes de tránsito en seis años

La crisis de seguridad vial alcanzó un récord de mortalidad en las vías durante el 2026. De acuerdo con los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), hasta el 23 de noviembre de este año se contabilizaron 3.051 personas fallecidas por accidentes de tránsito a nivel nacional.

Esta cifra no solo supera el total de 3.027 decesos reportados durante todo el 2025, sino que representa el nivel más alto de los últimos seis años, aun antes de culminar diciembre.

Según reportes periodísticos, los siniestros viales superaron los 56.210 casos hasta septiembre. Especialistas en transporte señalan que el exceso de velocidad, la imprudencia al volante, la deficiente infraestructura vial y la falta de fiscalización siguen exponiendo diariamente a conductores, pasajeros y peatones a un riesgo mortal en calles y carreteras.