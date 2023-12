¡Te sorprenderá! Año Nuevo: Tiktoker revela la verdadera cábala para tener mucho dinero este 2024

31/12/2023 / Exitosa Noticias / Amenidades

Hoy se da por finalizado el 2023, y múltiples videos de las mejores cábalas se encuentran en TikTok. Es así como, una tiktoker peruana que se animó a revelar la verdadera cábala para tener abundante dinero en este Año Nuevo 2024.

¡No lo podrás creer!

En una revelación que ha causado revuelo en las redes sociales, una tiktoker conocida como Suemi Laura Chang comparte una peculiar cábala que afirma haber seguido en los últimos dos años para atraer la prosperidad financiera en el Año Nuevo. La técnica, que involucra una copa de champán y una práctica inusual, ha generado tanto curiosidad como incredulidad entre sus seguidores.

Suemi comienza el video con una advertencia: "Yo la hago, yo la aplico, no sé la verdad si decírselas, me da miedo". Esta declaración inicial crea intriga sobre la naturaleza de la cábala y aumenta el interés de los espectadores.

"Hay mucha gente que me va a decir, Suemi estás loca, que tienes?, que te pasa?", dijo con su humor característico.

La tiktoker continúa explicando que ha aplicado esta cábala personal durante los últimos dos años y ha experimentado resultados positivos en términos de prosperidad. Sin embargo, rápidamente hace una advertencia: "No lo recomiendo, no les estoy diciendo que lo hagan, porque si se enferman, yo me lavo las manos como Poncio Pilatos y yo no sé nada".

¿De qué se trata?

La práctica en cuestión involucra una copa de champán y una suma de dinero. En su relato, Suemi comparte: "Lo que yo hago es agarrar una copa de champán, y del 2021 para el 2022, metí 20 soles a la copa y le prendí fuego. Eso dejó cenizas minutos antes de las 12. A las 12 se termina de quemar, me serví champagne y para adentro".

Asegurando que la cábala ha sido efectiva para ella, Suemi revela que este año ha decidido aumentar la suma a más dienro. Aunque la tiktoker no afirma con certeza que esta práctica sea la responsable de su éxito financiero, deja abierta la posibilidad y planea seguir aplicándola con más dinero en el próximo Año Nuevo.

"No sé si es por esta cábala, pero este año lo voy a aplicar con más dinero", agregó.

Esta inusual cábala ha generado una mezcla de reacciones en las redes sociales, desde la incredulidad hasta la curiosidad. Mientras algunos expresan escepticismo, otros muestran interés en probar esta técnica poco convencional para atraer la buena fortuna en el 2024.