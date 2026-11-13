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Exhortación a los fieles

Papa León XIV exhorta a compartir la fe sin proselitismo: "Evangelizar no es imponer doctrinas"

El papa León XIV evocó las enseñanzas de su predecesor, el papa Francisco destacó también el papel fundamental que cumplen los hogares como núcleos misioneros dentro de la sociedad.

El papa León XIV resaltó la importancia de la coherencia al evangelizar.
El papa León XIV resaltó la importancia de la coherencia al evangelizar. (Composición: Exitosa)

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo / Actualizado al 13/11/2026

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Durante la multitudinaria misa celebrada este viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, el papa León XIV exhortó a los fieles a compartir la fe cristiana desde la cercanía comunitaria y el ejemplo cotidiano, dejando de lado el proselitismo.

El testimonio de vida y el legado del papa Francisco en la evangelización

En el desarrollo de su homilía ante la comunidad católica del norte peruano, el obispo de Roma enfatizó la importancia de que la transmisión del mensaje cristiano nazca de una experiencia auténtica y cercana con el prójimo, alejada de cualquier forma de imposición.

"Evangelizar no es imponer doctrinas ni confiar en estructuras eficaces, sino dar testimonio de ese encuentro real con Jesucristo. La evangelización en efecto se centra en el testimonio de vida y la cercanía comunitaria", indicó.

Asimismo, el papa León XIV hizo memoria del papa Francisco, quien recordaba que la evangelización se fundamenta en la fe y en el amor de Dios manifestado en Cristo resucitado, y no en el proselitismo. En esa línea, el santo padre afirmó ante los peregrinos presentes que la alegría del Evangelio se multiplica al compartirlo con los demás.

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El rol misionero de las familias cristianas en la sociedad

Por otro lado, el sumo pontífice dirigió una reflexión especial hacia los hogares presentes en la celebración eucarística, resaltando la responsabilidad que tienen los padres e hijos en la construcción de una convivencia solidaria y participativa.

"Haciendo memoria que las familias cristianas constituyen el núcleo misionero porque como pequeñas iglesias domésticas llevan a sus miembros a participar activamente en la vida de las comunidades locales, de la gran comunidad de la Iglesia Universal y de la sociedad", sostuvo el pontífice.

Además, el sumo pontífice destacó que el compromiso familiar dentro de la Iglesia trasciende el ámbito estrictamente privado, convirtiéndose en un motor de transformación social que impulsa valores de solidaridad y servicio a favor de los sectores más vulnerables de la región y del país.

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De esta manera, el líder de la Iglesia católica instó a las familias de Chiclayo y de todo el país a mantener viva su participación en el entorno social y parroquial, fortaleciendo los lazos comunitarios desde el hogar hacia el resto de la ciudadanía.

En ese sentido, el papa León XIV concluyó su reflexión litúrgica en las Pampas de Pimentel reafirmando que la verdadera misión de la Iglesia se construye desde el testimonio coherente.

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