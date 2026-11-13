SISMO de 5.9 impacta Ica HOY, 13 de noviembre: temblor se sintió en Lima, según IGP

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo de magnitud 5.9 se registró la mañana de este viernes 13 de noviembre en Ica, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde se ubicó el epicentro de este movimiento telúrico y cómo actuar ante un evento sísmico de igual o mayor magnitud.

Sismo de 5.9 hoy en Ica

En esta ocasión, el sismo de magnitud 5.9 se registró durante la mañana de este lunes 2 de noviembre, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 10:28 a. m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 73 kilómetros al oeste de Huarmey, en la provincia de Huarmey, región Áncash.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0788 Fecha:13/11/2026 11:43:00 Mag:5.9 Prof:32km Lat:-15.14 Long:-76.09 Int:IV San Juan de Marcona Ref:102 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/5DkKZWxgfL November 13, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0788, el evento tuvo una profundidad de 32 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -15.14, longitud -76.09 y la intensidad registrada fue de IV en Ica.

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos sismos de igual o mayor magnitud.

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un eventual sismo

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. El objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de un movimiento telúrico ocurrido en la capital.

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