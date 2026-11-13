Papa León XIV en Perú: joven sorprende al santo padre con un tierno peluche en Chiclayo

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

El papa León XIV ya está en Chiclayo. El santo padre vivió un emotivo momento tras arribar la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo: un joven de la arquidiócesis de Chiclayo no dudó en regalarle un tierno peluche, protagonizando una de las escenas especiales en el reencuentro de Robert Prevost con la ciudad que considera su hogar.

Joven sorprende al papa León XIV con emotivo regalo

Robert Prevost volvió a Chiclayo y esta vez como el papa León XIV. La expectativa por volverlo a ver de cerca se evidenció en la multitud de personas que no dudaron en llegar desde muy temprano hasta la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo en donde el santo padre arribó al promediar las 9:05 a. m. de este viernes 13 de noviembre, para dar inicio a una nueva jornada de su gira apostólica.

Al descender del avión que lo trasladó de Lima a Chiclayo, el papa León XIV fue recibido por distintas autoridades y al ritmo de la tradicional marinera norteña, donde el grupo de baile flameó la bandera de Perú y del Vaticano, un gesto que conmovió a Prevost.

Pero no todo quedó ahí, ya que también la llegada del papa León XIV a Chiclayo estuvo acompañada de numerosas muestras de cariño por parte de los fieles que se congregaron para recibirlo. Entre los momentos que llamaron la atención durante su visita destacó el gesto de un joven que decidió sorprender al santo padre con un tierno peluche.

Joven de la arquidiócesis de Chiclayo le regala un peluche al papa León XIV.

Robert Prevost vuelve a Chiclayo como el papa León XIV

En medio del grupo de fieles que lo esperaban con banderas y pancartas, en su regreso a la tierra donde ejerció su ministerio episcopal, el papa León XIV se acercó hasta un joven que captó su atención, ya que entre sus manos portaba un peluche en forma de ave blanca, con pico amarillo, y luciendo un polo de color rojo.

Rápidamente, el líder de la Iglesia Católica sostuvo el regalo y se lo entregó a Edgard Iván Rimaycuna Inga, natural de Chiclayo, quien se desempeña como su secretario personal y lo acompaña durante sus actividades oficiales como la gira apostólica en Sudamérica.

Papa León XIV conmovido con la bienvenida a Chiclayo.

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