Periodista de Exitosa se emocionó y no pudo contener las lágrimas al ver a León XIV en el papamóvil

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

La emoción por el retorno del sumo pontífice a Chiclayo también se apoderó de los equipos de prensa desplegados para cubrir su visita apostólica este viernes 13 de noviembre. Durante una transmisión en vivo, una periodista de Exitosa Chiclayo no pudo contener las lágrimas al ver pasar al papa León XIV a bordo del papamóvil rumbo a la misa central en las Pampas de Pimentel.

Conmoción de la prensa durante el paso del papamóvil en Chiclayo

El episodio ocurrió en el marco de la llegada del papa León XIV hacia la explanada de las Pampas de Pimentel, punto central de su agenda religiosa en la jurisdicción. Mientras realizaba el despacho informativo ante la atenta mirada de la ciudadanía y de sus compañeros de transmisión, la comunicadora no pudo contener las lágrimas por la emoción que le produjo el arribo del sumo pontífice a territorio chiclayano.

"Muchos sentimientos porque es como ese familiar que se va al extranjero y no regresa después de tantos años, es el mismo sentimiento", señaló la reportera en medio de la emoción.

Multitudinaria concentración y fervor en las Pampas de Pimentel

Ante una multitudinaria concentración en las Pampas de Pimentel, donde se lleva a cabo la celebración eucarística presidida por el papa León XIV, las emociones se encuentran a flor de piel entre los miles de asistentes provenientes de diversas localidades del norte peruano.

En medio de ese ambiente de recogimiento y expectativa, la reportera reiteró que resultaba "muy emocionante" presenciar de cerca el momento en que el obispo de Roma ingresaba al recinto.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | La emoción también se apoderó de la prensa. Una periodista de Exitosa Chiclayo rompió en llanto al ver pasar al papa León XIV en el papamóvil durante su recorrido por la ciudad. "Es muy emocionante", expresó conmovida al vivir este momento especial. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 13, 2026

La reacción de la comunicadora se sumó a las múltiples expresiones de afecto registradas a lo largo de la jornada matutina desde el aterrizaje de la comitiva vaticana en la Base Aérea Pedro Ruiz Gallo.

Familias enteras, delegaciones parroquiales y ciudadanos apostados en las vías principales acompañaron con cánticos, banderas y aplausos el desplazamiento del vehículo oficial hacia el estrado litúrgico.

Con el ingreso del santo padre a la explanada acondicionada para la misa multitudinaria, la cobertura informativa continuó enfocada en el desarrollo de la ceremonia religiosa y en el reencuentro del pontífice con la comunidad donde sirvió como obispo entre los años 2015 y 2023.

En ese sentido, el papa León XIV generó un profundo impacto emocional tanto en la feligresía lambayecana como en los profesionales de la prensa que cubren su histórica visita apostólica en la ciudad de Chiclayo.