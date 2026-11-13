De una frase en el Vaticano al mundo: así León XIV convirtió a Chiclayo en destino turístico internacional

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Chiclayo pasó de ser conocida por su hospitalidad y riqueza gastronómica a convertirse en una ciudad de interés internacional. El punto de quiebre ocurrió el jueves 8 de mayo de 2025, cuando el entonces cardenal Robert Francis Prevost, minutos después de ser elegido como el papa León XIV, sorprendió al mundo al dedicar un saludo especial a la población peruana que lo acompañó durante su misión pastoral.

"Un saludo a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú", expresó desde el balcón de la basílica de San Pedro, en el Vaticano. Sus palabras recorrieron el planeta y despertaron la curiosidad de millones de personas que comenzaron a preguntarse dónde quedaba aquella ciudad que ocupaba un lugar tan especial en la vida del nuevo pontífice.

La repercusión fue inmediata . Periodistas extranjeros llegaron a Lambayeque para recorrer los lugares donde Prevost desarrolló su labor religiosa , conversar con quienes lo conocieron y descubrir las costumbres de una población que lo recuerda con especial afecto.

La gastronomía y cultura chiclayana conquistan nuevos visitantes

El interés internacional no tardó en trasladarse a las calles, restaurantes y mercados de Chiclayo. La predilección de León XIV por la gastronomía norteña despertó la atención sobre platos tradicionales como el seco de cabrito, el arroz con pato, el ceviche y el pato alverjado, además del emblemático King Kong lambayecano.

Los establecimientos gastronómicos frecuentados por el entonces obispo también comenzaron a recibir mayor atención, mientras reportajes, documentales y contenidos digitales difundían los sabores y tradiciones de la región.

A la cobertura periodística se sumaron creadores de contenido y turistas nacionales y extranjeros, interesados en conocer los escenarios que formaron parte de la vida del actual sucesor de San Pedro.

La Ruta de León impulsa el turismo religioso

El legado pastoral de Prevost también abrió una nueva oportunidad para el turismo religioso. La denominada Ruta de León comprende diversos templos vinculados con su trayectoria episcopal en Lambayeque.

Entre los principales atractivos figura la catedral Santa María de Chiclayo, ubicada en la Plaza de Armas y sede de la diócesis que administró durante ocho años. También destaca el Santuario Virgen de la Paz, desde donde impulsó la pastoral y la devoción mariana.

El recorrido incluye el templo San Pedro de Monsefú, con más de 470 años de tradición, y la iglesia Santa María Magdalena de Ciudad Eten, donde se venera al Divino Niño del Milagro. Durante su gestión episcopal, Prevost respaldó el reconocimiento de esta localidad como Ciudad Eucarística del Mundo.

Aquel saludo que León XIV pronunció desde el Vaticano terminó convirtiéndose en una oportunidad para proyectar al mundo la identidad de Chiclayo y Lambayeque. Hoy, la ciudad busca consolidar ese interés internacional mediante su patrimonio religioso, cultural y gastronómico, demostrando que unas pocas palabras pueden despertar la curiosidad mundial y abrir nuevas puertas al turismo.