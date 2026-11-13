¡Insólito momento! Papa León XIV atrapa rosario que le lanzó una joven en el Estadio Nacional

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un inesperado momento protagonizado por el papa León XIV y una joven peruana se robó las miradas durante la vigilia de oración con jóvenes y universitarios, realizada el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. La asistente le lanzó su rosario al sumo pontífice, quien sorprendió a los presentes al atraparlo en el aire y devolvérselo de la misma manera.

Papa León XIV atrapa rosario que le lanzó una joven

El curioso hecho ocurrió mientras el Santo Padre recorría el Estadio Nacional a bordo del papamóvil, saludando a los miles de fieles que se congregaron para participar en el encuentro religioso. En medio de la emoción por su presencia, una joven decidió lanzarle su rosario con la esperanza de que pudiera recibirlo.

Para sorpresa de la asistente, León XIV logró atrapar el objeto religioso en el aire, demostrando una inesperada destreza. Sin embargo, el momento no terminó ahí, pues el pontífice decidió devolvérselo, también lanzándolo hacia la multitud.

La joven consiguió atraparlo y, visiblemente emocionada, reaccionó con gritos de alegría mientras tomaba de las manos a otra asistente que se encontraba a su lado. La escena quedó registrada en video y rápidamente llamó la atención por la espontaneidad del intercambio entre el papa y la seguidora.

Hecho ocurrió en el Estadio Nacional

El episodio se produjo durante una de las actividades de la visita apostólica del papa León XIV al Perú, que contempla diversos encuentros con autoridades religiosas, representantes de la sociedad civil y fieles de distintas regiones del país.

La vigilia de oración reunió a jóvenes con edades entre los 16 a 35 años en el Estadio Nacional, tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del Santo Padre y participar en una jornada dedicada a la fe, la esperanza y el compromiso de las nuevas generaciones.

Durante su recorrido por el recinto, el pontífice recibió numerosas muestras de cariño de los asistentes, quienes buscaban saludarlo, entregarle objetos religiosos y registrar su paso con fotografías y videos.

En ese contexto, el intercambio del rosario se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada. Aunque duró apenas unos segundos, la reacción de la joven y la espontánea respuesta del papa León XIV hicieron que la escena destacara entre los registros de su encuentro con la juventud peruana, llegando a ser comentado a nivel internacional.

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