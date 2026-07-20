Neurociencias: la disciplina que está transformando la salud, la educación y el futuro de las organizaciones

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Columnistas

Durante mucho tiempo pensamos que comprender el cerebro era una tarea reservada para laboratorios de investigación o centros altamente especializados. Sin embargo, esa percepción ha cambiado radicalmente. Hoy, las neurociencias forman parte de algunas de las discusiones más importantes sobre el futuro de la salud, la educación, las organizaciones y el desarrollo humano.

Cada vez entendemos mejor cómo funciona el órgano que dirige nuestras emociones, pensamientos, decisiones y aprendizajes. Y ese conocimiento está dejando de ser exclusivamente científico para convertirse en una herramienta con aplicaciones concretas en la vida cotidiana.

No es casualidad que organismos internacionales hayan puesto al cerebro en el centro de las políticas públicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada ocho personas en el mundo vive con algún trastorno de salud mental. A ello se suma un reciente análisis publicado por la prestigiosa revista The Lancet, que advierte que los trastornos neurológicos representan actualmente la principal causa de enfermedad y discapacidad a nivel global. Estos datos reflejan una realidad que ya no podemos ignorar: comprender el funcionamiento del cerebro dejó de ser una opción académica para convertirse en una necesidad social.

Las neurociencias nos permiten explicar por qué aprendemos de determinada manera, cómo se forman los recuerdos, qué ocurre cuando tomamos decisiones bajo presión, cómo se regulan las emociones o por qué algunas personas desarrollan determinadas enfermedades neurológicas. Pero, sobre todo, nos brindan herramientas para intervenir de manera más efectiva en esos procesos.

Su impacto trasciende ampliamente el ámbito clínico. Hoy las neurociencias contribuyen al diseño de mejores estrategias educativas, fortalecen los procesos de rehabilitación, permiten comprender con mayor profundidad los trastornos del comportamiento y aportan evidencia para construir organizaciones más saludables, con liderazgos que promuevan el bienestar y la productividad.

Salud, educación y organizaciones

Vivimos una época en la que la salud mental ocupa un lugar prioritario en la agenda mundial. Al mismo tiempo, enfrentamos sistemas educativos que buscan responder a nuevas formas de aprendizaje y organizaciones que necesitan comprender mejor el comportamiento humano para gestionar equipos cada vez más diversos. Frente a estos desafíos, las neurociencias ofrecen una perspectiva integradora que conecta ciencia, salud, educación y desarrollo social.

En mi experiencia profesional, uno de los mayores desafíos consiste precisamente en traducir ese conocimiento científico en soluciones que tengan un impacto real en las personas. Comprender el cerebro no tiene sentido si ese conocimiento no contribuye a mejorar la calidad de vida, optimizar los procesos educativos, fortalecer la atención en salud o generar mejores entornos laborales.

Por ello considero que la formación especializada en neurociencias será cada vez más relevante para los profesionales de distintas disciplinas. Médicos, psicólogos, enfermeros, biólogos, fisioterapeutas, educadores e investigadores necesitan comprender cómo los avances científicos pueden incorporarse a su práctica cotidiana para responder a problemas complejos desde una mirada interdisciplinaria y basada en evidencia.

Con esa convicción, la Universidad Privada San Juan Bautista impulsa la Maestría en Neurociencias Aplicadas, un programa 100 % virtual que busca formar especialistas capaces de integrar los avances científicos sobre el funcionamiento del cerebro en la práctica clínica, la educación, la investigación y las organizaciones. Su enfoque interdisciplinario incorpora áreas como neuroplasticidad, neurodesarrollo, aprendizaje, memoria, regulación emocional, funciones ejecutivas, lenguaje y comportamiento, preparando profesionales para diseñar intervenciones innovadoras con impacto en la sociedad.

Estoy convencida de que el futuro de la salud, la educación y el desarrollo humano dependerá, en buena medida, de nuestra capacidad para comprender mejor el cerebro. Formar profesionales con esta mirada no significa únicamente ampliar el conocimiento científico; significa construir soluciones más humanas, más eficaces y sustentadas en evidencia para responder a los desafíos de nuestro tiempo. Ese es, precisamente, el propósito que inspira la Maestría en Neurociencias Aplicadas de la Universidad Privada San Juan Bautista.