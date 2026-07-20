20/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate sobre el manejo financiero en el poder legislativo genera profunda controversia tras revelarse cifras millonarias asignadas en todo el territorio nacional. Diversas reacciones surgen hoy ante la falta absoluta de facultades para legislar sobre recursos y la mínima cantidad destinada a la prevención.

Asimismo, distintos sectores políticos debaten activamente sobre la necesidad de establecer mecanismos rigurosos que eviten el derroche de fondos estatales en contrataciones innecesarias durante los siguientes periodos anuales, buscando salvaguardar la estabilidad económica del Estado peruano de manera permanente.

Restricciones financieras y prevención

Durante una reciente entrevista, Roxana Rocha aplaudió firmemente la resolución que limita las acciones presupuestales del parlamento. Explicó que los representantes no poseen la capacidad legal para legislar sobre recursos, señalando un endeudamiento superior a los S/9.500 millones destinados a planificar las actividades parlamentarias.

Este monto elevado prioriza principalmente el gasto corriente y diversas planillas institucionales dentro del aparato estatal. Sin embargo, lo más preocupante radica en que solo un pequeño porcentaje se orienta a la prevención del fenómeno, dejando totalmente desprotegidas a las regiones del norte y la capital frente a posibles desastres naturales.

A su vez, se detalló que el endeudamiento previsto impacta directamente en las finanzas del Estado peruano, generando preocupación generalizada en los sectores vulnerables del país. La falta de asignación adecuada debilita la capacidad de respuesta frente a crisis climáticas imprevistas y afecta seriamente la ejecución oportuna de obras públicas prioritarias a nivel nacional.

"Aplaudo una resolución de esta naturaleza por parte del Tribunal Constitucional, porque efectivamente los diputados no tenemos esa capacidad de legislar sobre gasto público", indicó la abogada.

Fiscalización y nuevas incorporaciones

Ante este escenario complejo, se propuso formalmente la conformación de una comisión multipartidaria encargada de fiscalizar tanto la ejecución de obras como el manejo del presupuesto. Esta medida busca frenar desembolsos innecesarios durante periodos críticos marcados por fuertes emergencias climáticas y optimizar los recursos disponibles en el sector público.

Por otro lado, se destacó positivamente la llegada de Absalón Vásquez como nuevo senador electo, valorando su amplia experiencia en temas agrarios y su conocimiento del ámbito parlamentario. Su incorporación busca fortalecer el trabajo legislativo en beneficio de todo el desarrollo nacional mediante propuestas técnicas y especializadas.

El riguroso control sobre el gasto público y presupuesto del Congreso peruano resulta indispensable para garantizar una gestión estatal transparente y justa. La fiscalización estricta de los recursos financieros previene excesos y prioriza las necesidades reales de toda la ciudadanía más afectada, consolidando así la confianza institucional y el uso responsable de los fondos públicos.