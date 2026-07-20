José Domingo Pérez sobre investigación reabierta del "Caso Cócteles": "Es una ofrenda de la fiscalía de Tomás Gálvez a Keiko Fujimori

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, el exfiscal y abogado de Pedro Castillo, José Domingo Pérez, señaló que la investigación reabierta contra él, Rafael Vela y Gustavo Gorriti, que ahora también involucra a Jaime Villanueva, no es una sorpresa, por la coyuntura actual. Desde su perspectiva, "es una ofrenda" del fiscal Tomás Gálvez a la presidenta electa Keiko Fujimori, por el caso 'cócteles'.

Domingo Pérez cuestiona reapertura del caso

El ex fiscal se pronunció sobre la solicitud para reabrir la investigación que lo involucra junto a Rafael Vela y Gustavo Gorriti, vinculada al "Caso Cócteles". Ante ello, explicó cómo toma esta decisión fiscal y cuestionó el momento en que se produce la medida.

"Bueno para mí no es una sorpresa la actuación que viene teniendo la fiscalía jefaturada por Tomás Gálvez, sobre todo en la coyuntura política en la que nos encontramos, es decir se reabre una investigación que estaba archivada contra Rafael Vela, Gustavo Gorriti y mi persona", expresó



Ante ello, Domingo Pérez también se refirió a la inclusión de Jaime Villanueva en la investigación y cuestionó los nuevos elementos que forman parte del proceso. En ese sentido, señaló que la solicitud de acción penal alcanza a los involucrados y recordó los antecedentes relacionados con el entorno de la exfiscala de la Nación, Patricia Benavides.

"Y además se solicita que se ejercite la acción penal en contra de los mencionados incluyéndose ahora a Jaime Villanueva que es una persona que estuvo vinculada al círculo de Patricia Benavides a quien por lo que se tiene conocimiento de los medios de comunicación se le ha archivado su proceso de colaboración eficaz que estaba cedido contra Patricia Benavides", declaró

"Una ofrenda para Keiko"

Por otra parte, José Domingo Pérez cuestionó la reapertura de la investigación y aseguró que esta decisión debe analizarse dentro del escenario político actual. Además, afirmó que la medida representa un gesto hacia Keiko Fujimori y una crítica a lo que fue el desarrollo del "Caso Cócteles".

"Si de verdad me pidieran una opinión en relación a esto; para mí es la ofrenda que esta haciendo la fiscalía de Tomás Gálvez a la señora Keiko Fujimori como consecuencia de ser la Presidenta de la República porque se viene a cuestionar lo que ha sido la investigación del "Caso Cóctel", finalizó

De esta manera, José Domingo Pérez reafirmó sus cuestionamientos a la decisión fiscal y sostuvo que la reapertura del proceso genera dudas sobre el momento en que se produce y sus implicancias dentro del escenario político actual.