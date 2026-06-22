Salud mental y neurociencia: Las herramientas que todos deberíamos conocer

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

El estrés, la sobrecarga de información y las largas jornadas frente a pantallas se han convertido en parte de la rutina de millones de personas. Sin embargo, especialistas advierten que estos hábitos pueden afectar directamente el funcionamiento del cerebro y, con el tiempo, generar consecuencias en la salud mental, la memoria, la concentración y el bienestar emocional.

Según la Dra. Karina Verónica Chuquizutta Benavides, especialista en neurociencias y docente de la Universidad Privada San Juan Bautista, cada vez existe mayor evidencia científica sobre la importancia de incorporar hábitos cotidianos que contribuyan a proteger la salud cerebral y reducir los efectos del estrés sostenido.

"Muchas veces asociamos el cuidado de la salud mental únicamente a situaciones de crisis, cuando en realidad existen prácticas diarias que ayudan a mantener el equilibrio emocional y favorecen un mejor funcionamiento cerebral. La neurohigiene busca precisamente promover hábitos que protejan al cerebro y fortalezcan nuestro bienestar integral", explica la especialista.

Hábitos respaldados por la neurociencia

Entre las principales herramientas respaldadas por la neurociencia destacan la práctica de atención plena o mindfulness, la actividad física regular, una adecuada higiene del sueño, una alimentación equilibrada, el fortalecimiento de las relaciones sociales, el aprendizaje continuo y las técnicas de relajación. Diversos estudios han demostrado que estos factores contribuyen a regular los niveles de estrés, fortalecer la memoria, mejorar la capacidad de atención y favorecer la salud emocional.

"El cerebro posee una gran capacidad de adaptación a lo largo de la vida. Pequeñas acciones como dormir adecuadamente, mantener vínculos sociales saludables o dedicar tiempo al aprendizaje pueden generar cambios positivos y sostenidos en nuestro bienestar mental", señala la Dra. Chuquizutta.

La especialista destaca que comprender el funcionamiento cerebral se ha convertido en una necesidad cada vez más relevante para profesionales de distintas disciplinas, especialmente en un contexto donde los problemas de salud mental y el estrés crónico representan desafíos crecientes para la sociedad.

En respuesta a esta realidad, la Universidad Privada San Juan Bautista viene fortaleciendo la formación especializada en esta área mediante su Maestría en Neurociencias Aplicadas, un programa orientado a profesionales interesados en comprender los procesos cerebrales y su impacto en la salud, la educación, el comportamiento humano y la calidad de vida.

Para los especialistas, promover la neurohigiene ya no debe considerarse una práctica opcional, sino una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos de una sociedad cada vez más acelerada, digitalizada y expuesta a múltiples fuentes de estrés.