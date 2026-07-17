Asesinan a periodista y director de noticias en México: Exigen investigación exhaustiva

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un destacado periodista y director de noticia fue asesinado por sujetos a bordo de una motocicleta a pocos metros de su casa. Las autoridades investigan el caso que causó conmoción en la comunidad.

Asesinan a periodista en el centro de México

De acuerdo a los últimos reportes, en la mañana del último jueves 16 de julio, el periodista identificado como Josué Martínez Contreras fue asesinado en un aparente ataque directo cuando se encontraba cerca a su casa junto a su hijo de 13 años, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

Tras el avance de las diligencias del caso, las autoridades mexicanas precisaron que sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el comunicador y conocido director del portal Noticias San Martín Texmelucan, al promediar las 8:00 a.m. Seguidamente, los facinerosos se dieron a la fuga.

El hijo del periodista dio aviso a la policía municipal, pero lamentablemente, Martínez Contreras no sobrevivió a los impactos de bala. El caso causó gran consternación en el mundo del periodismo y en la ciudadanía en general, ya que con ello, en lo que va el 2026, en México han asesinado a cinco periodistas, principalmente en los estados de la República de ese país.

Investigan asesinato del periodista Josué Martínez

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan emitió un comunicado oficial a través de sus cuentas oficiales para externar su postura ante el deceso. La administración local, encabezada por el presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez, publicó una esquela formal para manifestar su pésame dirigido a la familia y colaboradores del periodista.

Ante esta tragedia que deja en luto al periodismo mexicano, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) condenó el suceso y se unió al reclamo del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) de exigir a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a las instancias federales correspondientes a realizar una investigación exhaustiva e independiente.

"La impunidad en estos crímenes fomenta nuevos ataques contra la prensa", enfatizó Pierre Manigault, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Asesinan al periodista Josué Martínez Contreras en Puebla.

Claudia Sheinbaum se pronuncia tras el crimen

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el lamentable caso y aseguró que ya es investigado por las autoridades federales y estatales, luego de que el caso fue analizado durante la reunión del Gabinete de Seguridad este viernes 17 de julio.

"Hoy en la mañana se presentó en gabinete y está en investigación. Hay un video del periodista previo que ayer salió también en redes y están en comunicación con el gobernador y pues tienen que hacerse todas las investigaciones", declaró en la conferencia del pueblo desde Tulum, Quintana Roo.

Asimismo, la jefa de Estado detalló a la prensa local que el director de Noticias San Martín Texmelucan en Puebla había denunciado amenazas previas, incluso atribuidas al presidente municipal Juan Manuel Alonso.

Es así como un nuevo crimen deja en luto al periodismo. De acuerdo a lo revelado, sujetos a bordo de una moto asesinaron al periodista Josué Martínez en México. Las autoridades iniciaron las investigaciones respectivas para esclarecer el caso y hallar a los criminales.