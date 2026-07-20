Colombia: Gustavo Petro confirma nulidad contra las elecciones que dio como ganador a Abelardo De La Espriella

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que presentó una demanda de nulidad contra la segunda vuelta electoral que terminó dándole como ganador a Abelardo De La Espriella por sobre Iván Cepeda.

Dicho anuncio fue realizado en el Congreso colombiano este lunes 20 de julio, durante la ceremonia de instalación de los nuevos senadores y diputados, tras las elecciones legislativas llevadas a cabo en marzo último.

Nulidad fue presentada con pruebas, afirma saliente mandatario colombiano

Tal como fuera expresado públicamente y en sus redes sociales, a manera de cuestionamiento sobre la legalidad de los comicios realizados el 21 de junio último, Gustavo Petro confirmó la formulación de la demanda de nulidad ante la justicia de su país, procedimiento que deberá analizar el Legislativo en las próximas semanas, cuando ya no esté en el cargo.

"Ya se presentó con todas las pruebas que usted podrá analizar. Supongo que uno de los primeros debates será ese tema, ya no intervengo en eso, depende de ustedes, no seré presidente ya en ese momento, pero ustedes ya evaluarán en su momento respectivo sus indicios, si esas pruebas tienen validez, suenan a mentira o suenan a certezas", señaló.

#POLÍTICA | El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) afirma que ya fue presentada una demanda de nulidad contra la elección presidencial de Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA), una revisión que se dio "con todas las pruebas". pic.twitter.com/38ddk4Pann — NOTICIAS EDL (@NOTICIASEDL) July 20, 2026

Según el saliente mandatario, el software de la Registraduría presentó presuntas vulnerabilidades durante el acto electoral, ocasionando una alteración de datos en las mesas de votación. Incluso señaló, que el único actor con capacidad de realizar dicha intervención sería el Estado de Israel.

Durante la segunda vuelta, el derechista Abelardo De La Espriella se impuso con 12 960 166 votos, por sobre los 12 708 312 del izquierdista Iván Cepeda. Posteriormente, el electo mandatario recibió su credencial el 25 de junio, quedando expedito para jurar al cargo el próximo 07 de agosto.

Iván Cepeda llama a desobediencia civil

El pasado 17 de julio, el excandidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que no asistirá al acto de posesión de mando del mandatario electo Abelardo De La Espriella, a manera de rechazo a los resultados de la segunda vuelta.

"Me reafirmo totalmente en la convicción que el único camino posible de oposición hoy, es la desobediencia civil, entendida como una acción pública, pacífica, no violenta, consciente y orientada a la defensa de derechos constitucionales y derechos fundamentales de los colombianos. Por ello, también reafirmo nuestro compromiso con una oposición firme, democrática, pacífica, pero también resuelta y decidida", mencionó.

Esta no es la primera vez que Cepeda llama a desobediencia civil, el 30 de junio último acusó a Abelardo De La Espriella de liderar un presunto plan de persecución contra Gustavo Petro y otros opositores con el respaldo de las autoridades de justicia de los Estados Unidos.

Las tensiones entre Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro empezaron a agudizarse a inicios de julio, cuando el mandatario electo acusó a quien será su antecesor, bajo complicidad de Iván Cepeda, de orquestar un golpe de Estado para perpetrarse en el poder.