Educar con el cerebro en mente: el reto pendiente de la pedagogía en el entorno digital

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Columnistas

Mientras usted lee estas líneas, miles de estudiantes alternan entre una clase virtual, una conversación de WhatsApp, un video en TikTok y una notificación en su celular. Nunca antes la humanidad tuvo acceso a tanta información; sin embargo, nunca había sido tan necesario preguntarnos si realmente estamos aprendiendo mejor. La respuesta, desde la evidencia científica, no es tan alentadora como podríamos imaginar.

Durante años, el debate educativo se ha concentrado en qué enseñar. Se han reformado currículos, incorporado nuevas tecnologías y digitalizados procesos de aprendizaje. Sin embargo, una pregunta igual de importante sigue ocupando un lugar secundario: ¿estamos enseñando de acuerdo con la forma en que realmente funciona el cerebro humano?

Como biólogo y profesional vinculado a las ciencias de la salud, considero que uno de los grandes desafíos de la educación actual es acercar el conocimiento científico sobre el cerebro a las decisiones pedagógicas que se toman todos los días en las aulas. La neurociencia ha avanzado significativamente en las últimas décadas y hoy sabemos mucho más sobre cómo se desarrollan procesos fundamentales como la atención, la memoria, la motivación y el aprendizaje. No obstante, gran parte de estos hallazgos todavía no se traducen de manera efectiva en los sistemas educativos.

La transformación digital ha traído consigo enormes oportunidades para democratizar el acceso al conocimiento. Plataformas virtuales, inteligencia artificial, simuladores, bibliotecas digitales y recursos interactivos permiten que millones de personas aprendan desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, disponer de más herramientas no garantiza necesariamente mejores aprendizajes.

Diversos estudios han demostrado que el cerebro humano posee una capacidad limitada para procesar información de manera simultánea. La constante exposición a estímulos digitales, interrupciones y múltiples fuentes de atención puede dificultar la concentración profunda y afectar la consolidación de la memoria. En otras palabras, estar permanentemente conectados no siempre significa estar aprendiendo.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), uno de los principales retos educativos de esta década será desarrollar estrategias que permitan aprovechar la tecnología sin comprometer los procesos cognitivos esenciales para el aprendizaje. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido en diversos informes que los estudiantes enfrentan cada vez mayores dificultades para sostener períodos prolongados de atención, una habilidad fundamental para comprender, analizar y construir conocimiento.

La evidencia científica también nos recuerda que aprender no es simplemente acumular información. El aprendizaje significativo ocurre cuando el cerebro logra relacionar nuevos conocimientos con experiencias previas, emociones y contextos reales. Asimismo, sabemos que factores como el descanso, la actividad física, la interacción social y el bienestar emocional influyen directamente en el rendimiento cognitivo.

Por ello, la educación del futuro no puede limitarse a incorporar más dispositivos tecnológicos en las aulas. Debe avanzar hacia modelos pedagógicos respaldados por el conocimiento científico sobre el funcionamiento cerebral. Esto implica comprender que la atención no es infinita, que la memoria necesita procesos de consolidación y que las emociones juegan un papel determinante en la forma en que aprendemos.

La llegada de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial vuelve aún más urgente esta reflexión. En un mundo donde gran parte de la información estará disponible de forma inmediata, las habilidades más valiosas serán aquellas relacionadas con el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la resolución de problemas y el aprendizaje continuo. Todas ellas dependen, en gran medida, de procesos neurocognitivos que debemos comprender mejor.

La formación en neurociencias, una necesidad creciente

Lo preocupante es que muchas veces discutimos sobre tecnología, plataformas o metodologías educativas sin considerar al principal protagonista del aprendizaje: el cerebro humano. Seguimos intentando resolver problemas complejos de educación y desarrollo humano sin aprovechar plenamente el conocimiento científico que hoy tenemos sobre la atención, la memoria, las emociones y la toma de decisiones.

Por ello, resulta indispensable impulsar la formación especializada en neurociencias y fortalecer la investigación en este campo. Comprender cómo funciona el cerebro ya no es un tema exclusivo de laboratorios o centros de investigación; es una necesidad para educadores, profesionales de la salud, gestores, investigadores y especialistas que buscan generar soluciones basadas en evidencia.

En ese contexto, considero especialmente valiosa la apuesta de la Universidad Privada San Juan Bautista por incorporar la Maestría en Neurociencias Aplicadas, un programa que responde a una demanda creciente de profesionales interesados en comprender el comportamiento humano desde una perspectiva científica e interdisciplinaria. La educación, la salud, la rehabilitación, la gestión del talento y el bienestar integral requieren cada vez más especialistas capaces de interpretar los procesos cerebrales y traducir ese conocimiento en intervenciones concretas.

La verdadera transformación educativa no ocurrirá únicamente cuando tengamos más tecnología en las aulas, sino cuando logremos que cada decisión pedagógica tenga en cuenta cómo aprende, recuerda y se desarrolla el cerebro humano. Solo entonces podremos hablar de una educación verdaderamente preparada para los desafíos del siglo XXI.