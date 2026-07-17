Terremoto de magnitud 7.4 sacude México HOY, 17 de julio: ¿Se activa alerta de tsunami en Perú?

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

México permanece bajo vigilancia, hoy 17 de julio, tras el terremoto de magnitud preliminar 7.4 que se registró en la mañana de este viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Conoce si este movimiento telúrico en el país ubicado en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', genera o no una alerta de tsunami en Perú.

Terremoto sacude la costa de México: Reporte preliminar

De acuerdo a la USGS el terremoto de magnitud 7.4 se sintió al promediar las 8:48 a.m., hora mexicana (en Perú era las 9:48 a.m.), y se registró a 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, con una profundidad de 10 kilómetros.

Sin embargo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México, reportó que el fuerte movimiento telúrico se situó a 135 kilómetros al suroeste de la mexicana Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.

SSN México brinda reporte del terremoto sentido hoy, 17 de julio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de su cuenta oficial de X, precisó que "luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo", conversó con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Asimismo, anunció que se activan protocolos en entidades colindantes.

"La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil. Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas", escribió la jefa de Estado en su comunicado.

Alerta de tsunami en México y Guatemala tras terremoto

El terremoto en México provocó una alerta de tsunami y sacudió edificios en los países vecinos de Guatemala y El Salvador, según informaron el Sistema de alerta de tsunamis de EE. UU. y el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR).

"En base a la informacion preliminar del sismo y a datos historicos de tsunamis generados en México, se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre el nivel de la marea en la región de generación del sismo", señala el CAT-SEMAR en su más reciente boletín de alerta de tsunami 001.

Se activa alerta de tsunami en México.

Las autoridades mexicanas instan a la ciudadanía a mantenerse alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta y reportan que se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos.

¿Se activa alerta de tsunami en Perú tras terremoto en México?

Ante la emergencia que se vive actualmente en México por el terremoto de magnitud 7.4 que se registró el 17 de julio, Perú realiza un monitoreo constante para saber si ese fenómeno natural tiene repercusión en nuestro país, que al igual que el estado mexicano, se encuentra ubicado en el denominado 'Cinturón de Fuego del Pacífico'.

En ese marco, a través de sus redes sociales, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, precisó que tras el movimiento telúrico, se intensifica la vigilancia por posible riesgo de tsunami en el litoral nacional.

La noticia fue confirmada con el boletín informativo sísmico internacional N° 09-2026-Indeci/COEN compartido en la cuenta oficial del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

COEN revela que la DHN intensifica vigilancia en el litoral peruano tras terremoto 7.4 en México.

De manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil de México activaron los protocolos de revisión y monitoreo en las diferentes regiones de su país para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población tras el terremoto de magnitud 7.4 que se sintió este 17 de julio. Por su parte, la DHN reveló que se intensifica vigilancia por posible riesgo de tsunami en el litoral peruano.