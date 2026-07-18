Bellingham se pronuncia tras agresión a volante argentino: "No me arrepiento; que la FIFA me sancione si quiere"

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Jude Bellingham rompió su silencio tras la polémica agresión contra Valentín Barco y aseguró que no se arrepiente de su reacción durante el final de la semifinal del Mundial 2026. El mediocampista inglés defendió su accionar y dejó claro que está dispuesto a asumir una posible sanción de la FIFA por defender lo que considera el honor de su selección.

Bellingham asegura que Barco lo provocó

El futbolista del Real Madrid explicó que su reacción ocurrió luego de un cruce con el jugador argentino, quien, según su versión, lo habría provocado durante la celebración de Argentina tras la victoria por 2-1. Bellingham señaló que Barco se acercó a los futbolistas ingleses y habría realizado comentarios ofensivos relacionados con el escudo de la camiseta.

Además, el volante inglés aseguró que su conocimiento del idioma español le permitió entender lo que supuestamente le dijo el defensor argentino. Para Bellingham, el contexto del partido también influyó en su reacción, debido a la frustración de quedar eliminado de un torneo tan importante y la tensión histórica entre ambas selecciones.

" No me arrepiento. Sí, le di un manotazo en la nuca al suplente argentino Barco. Aunque me cueste una tarjeta roja o una suspensión, tomaría la misma decisión 100 veces. Pasé tres años en el Real Madrid. Entiendo español. Un jugador que ni siquiera había pisado el campo vino hacia mí, señaló el escudo de mi camiseta y dijo: 'Vete a casa, payaso'. Pensó que no lo entendía ", explicó en una conferencia de prensa.

En ese sentido, el mediocampista también recordó algunos episodios que marcaron la rivalidad entre Inglaterra y Argentina a lo largo de los años. Según explicó, situaciones como la polémica Mano de Dios, la expulsión de David Beckham en 1998 y los cánticos relacionados con las Malvinas forman parte de una historia cargada de enfrentamientos y emociones.

Bellingham enfrentar a la FIFA

A pesar de las críticas que recibió por golpear a Barco, Bellingham mantuvo firme su postura y afirmó que aceptaría cualquier castigo que pueda imponer la FIFA. El jugador considera que su reacción fue una respuesta ante una falta de respeto y no una acción de la que deba retractarse.

"Si quieren tratar el campo como un campo de batalla, dejaré que mis acciones hablen por mí (...) La FIFA puede sancionarme si quiere. Suspenderme, si es necesario, me da igual. La historia recuerda a los ganadores, pero también recuerda a quienes se niegan a agachar la cabeza", agregó.

Finalmente, el futbolista envió un mensaje a los aficionados ingleses y reconoció la decepción por la eliminación del Mundial. Sin embargo, insistió en que volvería a actuar de la misma manera si siente que alguien ataca los símbolos de su selección, incluso si eso implica recibir una suspensión.

"A los aficionados ingleses, lo siento, lo siento, pero si alguien vuelve a faltar el respeto a nuestro escudo, intervendré siempre. Una tarjeta roja no cambiará mi decisión", concluyó.

De esta manera, la polémica entre Jude Bellingham y Valentín Barco continúa generando debate tras las declaraciones del inglés, quien lejos de disculparse reafirmó su postura. Ahora, la FIFA deberá evaluar el caso y determinar si corresponde una sanción, mientras la agresión sigue dividiendo opiniones entre quienes cuestionan su reacción y quienes respaldan su defensa del orgullo nacional.