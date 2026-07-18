¿Viajes escolares suspendidos? Anuncian drástica medida tras accidente que dejó más de 20 niños fallecidos

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras la terrible tragedia donde murieron más de 20 niños de la primaria King David de Ndejje cuando regresaban de una excursión, el gobierno de Uganda no se anduvo con vueltas y suspendió de inmediato todos los viajes escolares. La idea es cuidar a los alumnos a como dé lugar mientras hacen una investigación a fondo de lo que pasó.

Más de 20 niños mueren en accidente

Los primeros reportes apuntan a que al autobús le falló algo en la máquina justo antes de que el chofer perdiera el control en Chekwatit Hill, un tramo que ya es conocido por su historial negro de accidentes bastante graves.

Según el portavoz de la policía de tránsito, Michael Kananura, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una gran piedra y volcó, causando la tragedia.

El Ministro de Gobierno Local, Balaam Ateenyi Barugahara, confirmó que más de 20 niños y un adulto perdieron la vida. El señor era Tadeo Ssekade, nada menos que el fundador y director de la escuela.

En medio del caos, los propios vecinos y testigos se organizaron rápido para llevar a todos los heridos a los hospitales más cercanos de la zona.

Uganda suspende viajes escolares

El ministro de Educación, John Chrysostom Muyingo, anunció la prohibición temporal de viajes escolares hasta que se complete una investigación exhaustiva.

"El Gobierno ha suspendido con efecto inmediato todos los viajes y excursiones escolares por carretera mientras fortalecemos la seguridad de los estudiantes", señaló. Además, hizo un llamado a trabajar juntos para garantizar que los sobrevivientes reciban atención adecuada.

Desde el gobierno informaron que pisarle al acelerador, andar en chatarras y toparse con carreteras peligrosas son las típicas razones de los choques en Uganda.

Esta última tragedia volvió a encender las alarmas sobre lo peligroso que es viajar en los autobuses de las escuelas, sobre todo porque ya se venían reportando varios percances muy graves en las últimas semanas.

Uganda reporta miles de muertes viales

Cada año miles de personas pierden la vida en las rutas de Uganda, pero este accidente en específico es de los peores y más mortíferos que les ha tocado vivir a niños.

El haber frenado los viajes estudiantiles deja ver lo grave del asunto y que ya es hora de revisar con lupa los protocolos de seguridad en las excursiones escolares.

Según el último informe de la Dirección de Policía de Tránsito de Uganda, en 2025 se registraron 5.383 víctimas mortales en las carreteras del país africano.

Por eso, Uganda tomó una decisión drástica y le puso un freno temporal a los viajes escolares tras el choque donde murieron más de 20 niños y un adulto. El gobierno anda investigando con lupa los motivos del accidente, todo con la idea de asegurar al cien por ciento a los alumnos en sus próximas salidas.