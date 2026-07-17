Accidente de autobús escolar cobra la vida de al menos 20 niños y un adulto

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un viaje escolar cerró con una tragedia horrible luego de que el autobús de los estudiantes se saliera del camino y se volcara cuando ya regresaban a casa, un terrible accidente que lamentablemente se llevó la vida de por lo menos 20 niños y un adulto.

Viaje escolar que termina en tragedia

Todo se inició la noche del jueves 17 de julio, justo cuando un bus lleno de alumnos de la King David Junior School, Uganda, traía de vuelta a casa a un grupo de estudiantes que andaban paseando por las conocidas cataratas Sipi.

La Policía ugandesa contó que el bus se descontroló por completo en pleno distrito de Kapchorwa. Las primeras investigaciones apuntan a que el chofer no pudo maniobrar bien el transporte, por lo que se despistó, chocó contra una roca y terminó volcado a un lado de la ruta.

El impacto dejó una escena desgarradora. Una imagen difundida por la policía mostró al autobús recostado sobre uno de sus lados, con el techo completamente arrancado y los asientos expuestos y dañados.

En los alrededores quedaron esparcidas maletas, prendas de vestir y objetos personales de los estudiantes que viajaban en el vehículo.

Apenas se enteró del accidente, la gente del lugar no lo pensó dos veces y trasladó a varios niños a los centros médicos más cercanos.

Sobrevivientes e investigación en marcha

Del terrible accidente se salvaron varios alumnos y tres adultos, a quienes mandaron a distintos hospitales para que los atiendan. Las autoridades ya dijeron que muchos chicos quedaron muy mal heridos y que hay por lo menos nueve niños internados bien graves.

Según contó el ministro ugandés Balaam Barugahara Ateenyi, todo apunta a que el adulto que murió era el dueño y director del King David Junior School.

La policía ugandesa señaló que la información inicial apunta a una posible pérdida de control del conductor, pero aclaró que las causas exactas del accidente todavía se encuentran bajo investigación.

Con este terrible accidente, salta otra vez a la vista lo peligroso que es viajar por Uganda. Allá los choques y volcaduras son el pan de cada día.

Es así que el accidente de autobús escolar en Uganda deja una profunda huella tras cobrar la vida de al menos 20 niños y un adulto, mientras familias, autoridades y toda una comunidad enfrentan el dolor por una tragedia ocurrida durante un viaje educativo que terminó de la peor manera.