¿Adiós a la vocación? ¿Por qué elegir una carrera hoy es una partida de ajedrez?

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Columnistas

Elegir una carrera hoy ya no es una vocación, es una decisión estratégica que define tu primer empleo. Recuerdo cuando elegir una carrera era una conversación familiar alrededor de la mesa: que si medicina porque el tío es médico, que si derecho porque suena bien, que si administración porque es segura. Esas conversaciones todavía ocurren, y no está mal, el problema es cuando esa es la única información con la que un joven toma una de las decisiones más importantes de su vida.

El mundo cambió y el mercado laboral también. Hoy, elegir una carrera no es solo seguir una vocación, es tomar una decisión estratégica que tiene consecuencias directas en cuándo te insertas laboralmente, en qué sectores puedes crecer y qué tan rápido puedes generar ingresos reales. Una decisión mal informada puede condicionar el futuro por años.

Como decana, veo que los jóvenes con mayor convicción no son necesariamente los que tienen más vocación definida, sino los que entendieron que una carrera es una inversión que necesita análisis e información. Se preguntan qué necesita el mercado y qué opción los conecta con el mundo real desde temprano. Hoy el mercado laboral peruano demanda perfiles híbridos que sepan ejecutar, entiendan el dato y se muevan entre lo digital, el marketing y las exportaciones con fluidez. Esa brecha existe porque la educación superior tardó en escuchar a las empresas, y es una oportunidad concreta para quienes eligen bien.

Por eso, desde la Universidad Privada San Juan Bautista apostamos por una formación que nace de esa lectura. Nuestras carreras de Administración y Marketing y Administración y Negocios Internacionales fueron construidas al revés: desde lo que el Perú necesita, hacia la formación que lo resuelve, con herramientas reales, certificaciones progresivas, convenios internacionales y modalidad flexible para estudiar y trabajar al mismo tiempo. Las inscripciones están abiertas y el momento de decidir con estrategia, es ahora.