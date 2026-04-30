¿Por qué aconsejan lavarse las manos con sal el 1 de mayo?: Rito del Feng Shui viral con SIGNIFICADO especial

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Conoce el significado detrás del consejo de lavarse las manos con sal el viernes 1 de mayo. ¿Cuál es la importancia de este rito asociada al Feng Shui y al bienestar personal que se ha vuelto viral?

Lavarse las manos con sal el 1 de mayo: Importancia

El 1 de mayo no solo es una fecha en Perú considerado como feriado nacional por ser 'Día del Trabajador', sino por la relevancia de un rito Feng Shui para el bienestar personal. ¿De qué se trata? Pues bien, en esa fecha muchas personas no dudan en realizar rituales simbólicos para renovar y atraer oportunidades.

Entre ellos, uno de los más conocidos: lavarse las manos con sal, una práctica sencilla que tiene un significado especial y que ayuda a iniciar un nuevo ciclo con mayor claridad. Realizar ese rito el primer día de mayo simboliza "limpiar el terreno" para que las oportunidades de los próximos 31 días encuentren un espacio libre de obstáculos.

Asimismo, cabe destacar que la sal es considerado por muchos como un "escudo", un elemento de purificación capaz de absorber energías negativas, envidias o "bloqueos" que impiden que el dinero fluya.

Beneficios del rito del Feng Shui

De acuerdo al Feng Shui, combinar el agua para lavarnos las manos, toma un significado simbólico en nuestras vidas como:

Soltar lo viejo.

Limpiar cargas negativas.

Abrir espacio a nuevas oportunidades.

¿Cómo realizar el lavado de manos con sal?

Para realizar este rito que se volvió popular solo deber tener en cuenta los siguientes pasos para permitir que la energía de la prosperidad circule sin impedimentos en el entorno cotidiano y profesional:

Coloca una cucharada de sal (fina o gruesa) en tus manos o disuélvela en un recipiente con agua. Frota tus manos suavemente mientras piensas y te enfocas en lo que quieres atraer a tu vida (salud, dinero, etc) en el mes de mayo. Enjuaga y seca: Retira la sal con agua. ¡Ojo! Ten en cuenta que no debes sacudir las manos ni secarlas con toallas de inmediato, sino permitir que el excedente de humedad se evapore en el aire.

Es así como lavarse las manos con sal el 1 de mayo guarda un significado importante como rito del Feng Shui: ideal para atraer prosperidad, proyectar nuevas intenciones en la vida, así como renovar energías y atraer abundancia en tu economía. ¡Todo dependerá de que realices el procedimiento paso a paso sin equivocaciones!