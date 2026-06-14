Donald Trump confirma histórico acuerdo de paz con Irán y ordena la reapertura del Estrecho de Ormuz

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz definitivo para terminar las hostilidades en Medio Oriente. El presidente Donald Trump autorizó la apertura inmediata del Estrecho de Ormuz y el cese del bloqueo naval, buscando estabilizar el suministro energético global tras intensas negociaciones diplomáticas.

Avances en la diplomacia internacional

Este entendimiento marca un cambio drástico en la geopolítica actual tras semanas de inestabilidad. Según el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el pacto garantiza el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el conflicto latente en el territorio del Líbano.

"Me complace anunciar que se ha alcanzado un acuerdo de paz entre los EEUU de América y la República Islámica de Irán, declarando el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", afirmó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in... — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Las potencias involucradas han aceptado condiciones estrictas para garantizar la seguridad en las rutas marítimas. La orden presidencial de Trump es clara: revertir las restricciones que habían limitado el paso de buques mercantes, permitiendo que la actividad comercial recupere su curso habitual sin interferencias militares directas.

El mandatario estadounidense confirmó los términos mediante sus redes sociales, destacando que el proceso está completo. Trump instó a la comunidad internacional a retomar el tráfico marítimo comercial, enfatizando la necesidad de normalizar el flujo de petróleo a través de la vía que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo.

Hoja de ruta para la implementación

El proceso diplomático involucró una mediación multinacional estratégica. Países como Qatar, Arabia Saudita y Turquía desempeñaron un papel fundamental para acercar posturas entre Washington y Teherán. Estas naciones facilitarán esta semana reuniones técnicas necesarias para definir los protocolos operativos antes de la ceremonia oficial de firma.

The Deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all! I hereby fully authorize the toll free opening of the Strait of Hormuz, and, simultaneously herewith, authorize the immediate removal of the United States Naval blockade. Ships of the World, start... pic.twitter.com/5LQ0y03Wbg — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 14, 2026

La firma del documento definitivo tendrá lugar el próximo 19 de junio en Suiza. Este encuentro permitirá consolidar los compromisos adquiridos y establecer las bases para la estabilidad regional a largo plazo, tras meses de tensiones que elevaron significativamente el riesgo de un conflicto de mayores proporciones en la zona.

Los mercados internacionales han reaccionado con cautela ante el anuncio, aguardando que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones tangibles en el terreno. La comunidad global observa con atención el cumplimiento de cada compromiso asumido por las partes, buscando señales de una distensión real y duradera.

La normalización de la navegación en el Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval de Estados Unidos tras el acuerdo con Irán representan el avance diplomático más significativo del año, siendo un paso clave para garantizar la paz en Medio Oriente y asegurar el flujo de petróleo internacional.