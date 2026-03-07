Ni madrugar ni entrenar: Descubre AQUÍ los tres hábitos que tienen las personas exitosas

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

Mientras el mundo te dice que te levantes antes que el sol, expertos en psicología del comportamiento y productividad revelan que el éxito depende de tres importantes hábitos que cualquiera puede aplicar sin salir de casa. ¿Cuáles son?

¿Qué hacen las personas exitosas?

Muchas personas buscan la forma de convertirse en exitosas, por lo cual no dudan en seguir consejos y recomendaciones para lograrlo, entre ellos sacrificar el sueño por tratar de madrugar o hacer full ejercicio; sin embargo, estudios recientes demuestran que el cronotipo de cada persona es distinto y que forzar el cuerpo puede ser contraproducente para la toma de decisiones.

En ese marco, el psicólogo organizacional Adam Grant, profesor de la Escuela de Negocios Wharton de la University of Pennsylvania, explica que el éxito no depende de cuánto sufres, sino de qué tan inteligente gestionas tu energía y tu creatividad, permitiéndote un crecimiento personal.

"El proceso de aprendizaje no termina cuando adquirimos conocimientos, sino que se completa cuando los aplicamos de manera constante", explicaba en un artículo que escribió para la CNBC.

En su libro 'Dar y recibir: Por qué ayudar a los demás conduce al éxito' Grant afirma que la gratitud y la generosidad son imprescindibles para el éxito. Asimismo, detalla que buscar la perfección es el camino más rápido para la infelicidad, porque hay algo que se nos olvida: nadie es perfecto y nadie puede serlo. "El progreso se logra manteniendo altos estándares, no eliminando todos los defectos", precisó.

3 hábitos para el éxito, según la psicología

Además, Adam Grant precisa en sus libros 'Piénsalo otra vez' y 'Potencial oculto' los pequeños cambios que podemos copiar de las personas altamente exitosas que ya lo aplican a diario. Entre los tres principales hábitos están los siguientes:

Tener objetivos claros: Las personas exitosas suelen definir metas concretas y medibles. En ese marco, se aconseja revisar periódicamente sus objetivos y así ajustar estrategias, mantener la motivación y no perder de vista lo que quieren lograr. Priorizar y el poder del "no": Enfocarse en lo importante y no dejarlo para más tarde. ¿Qué implica? Pues bien, descartar tareas o actividades que no te aporten valor para cumplir tu meta trazada. Error como fuente de aprendizaje: En lugar de enterrar tus equivocaciones, Grant sugiere documentarlas y tomarlas como fuente de aprendizaje. Las personas más exitosas analizan sus errores como científicos analizando un experimento fallido para mejorar, adaptarse y seguir avanzando.

Hábitos que realizan personas exitosas, según el psicólogo organizacional Adam Grant.

