ONPE: Resultados oficiales al 98% ubican a Keiko Fujimori en primer lugar por sobre Roberto Sánchez

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mediante su plataforma en tiempo real en la que registra el conteo oficial de votos de la Segunda Elección Presidencial, reportó que Keiko Fujimori se ubica en primer lugar por sobre Roberto Sánchez en parejo escrutinio.

Keiko Fujimori retoma ventaja sobre Roberto Sánchez

La candidata presidencial de Fuerza Popular retomó una ligera ventaja sobre el representante de Juntos por el Perú en el reñido conteo oficial de la segunda vuelta de elecciones 2026, una contienda política cuyo final aún contiene incertidumbre, pero que genera expectativas en el país y el entorno de cada aspirante a la Presidencia del Perú.

Con 98.215% de las actas escrutadas, Fujimori Higuchi reúne 9'032,651 votos lo que representa el 50.002%, mientras que Sánchez Palomino cuenta con 9'032,000 votos lo que es quivalente al 49.998%, de acuerdo a lo señalado por el organismo electoral en su página web.

La diferencia entre ambos candidatos presidenciales es de 651 votos por lo que aún se deberá esperar el desenlace de esta contienda electoral. Hay que mencionar que, hasta el momento, la ONPE notifica 91 110 actas contabilizadas de un total de 92 766.

En tanto, aún 1635 actas se encuentran pendientes de ser enviadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a ello se suma que existen un total de 21 que están pendientes de procesamiento.

La ONPE reportó que Keiko Fujimori tiene un 50.002 % y Roberto Sánchez 49.998 %, al 98.215 % de actas contabilizadas

El factor clave en el repunte de Fujimori: votos del extranjero

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