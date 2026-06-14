Gaspi: Streamers cercanos al youtuber reaccionan con dolor la noticia de su muerte tras accidente en Brasil

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La noticia de la muerte del youtuber Gaspar Prim Díaz, más conocido como 'Gaspi', ocurrida en Río de Janeiro tras un accidente de helicópteros que también cobró la vida del cantante Oliver Tree, sacudió al mundo del streaming y YouTube.

Con apenas 23 años, Gaspi se había convertido en una figura reconocida por su humor ácido y personajes polémicos, que él mismo aclaraba eran parte de una construcción artística. Su partida dejó un vacío enorme en la comunidad digital, que rápidamente se volcó a las redes para rendirle homenaje.

Gaspar Prim Díaz, 'Gaspi', falleció este domingo tras un choque de helicópteros.

Reacciones de colegas y amigos

El primero en manifestarse fue Coscu, quien recordó la motivación personal de Gaspi en mejorar sus hábitos y cuidar su salud. "La vida es muy injusta... cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo", escribió, reflejando la cercanía que mantenían.

Durante una transmisión en vivo, El Rubius, conocido youtuber y streamer español, se enteró de la noticia y abandonó su partida de Fortnite visiblemente afectado.

"No es alguien random para mí... siempre ha sido superbuena gente conmigo", confesó entre lágrimas, antes de publicar un mensaje más extenso en X donde destacó su creatividad y bondad.

Despedida de 'El Rubius'

AuronPlay, otro streamer español, desde Instagram, compartió una reflexión sombría: "Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descansen en paz ambos".

El reconocido youtuber venezolano Angel David Revilla, 'Dross', optó por la sobriedad: "Descansa en paz, Gaspi", un mensaje breve pero contundente que se viralizó entre sus seguidores.

Por su parte, Ibai Llanos expresó la magnitud de la pérdida: "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. Descansa en paz, Gaspi".

Reacción y despedida de Ibai Llanos.

El streamer argentino La Cobra también reaccionó en vivo mientras narraba el partido Alemania vs. Curazao, y luego publicó un mensaje en redes recordando sus charlas con Gaspi antes de la Velada. "La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre", escribió.

Imágenes que marcaron a la comunidad

Dos días antes de la tragedia, la streamer colombiana Emetsuki compartió fotos junto a Gaspi en Brasil. Tras conocerse la noticia, miles de usuarios le sugirieron atesorar esas imágenes como recuerdo de un encuentro fortuito que se convirtió en testimonio de sus últimas horas de vida.

Streamer colombiana fue parte de los últimos momentos de vida de 'Gaspi'

¿Quién era Gaspi?

Gaspi se destacó por un estilo de humor irreverente, cargado de sarcasmo y personajes extremos que generaban polémica. Sin embargo, él mismo aclaraba que se trataba de un personaje y que en su vida personal buscaba transmitir cercanía y autenticidad. Su capacidad para provocar risas y debates lo convirtió en una figura influyente en la comunidad hispana de YouTube y Twitch.

Más allá del personaje, sus colegas coincidieron en destacar la generosidad y la energía única que lo caracterizaban. La comunidad digital lo recordará como un creador que supo marcar huella con su humor y su humanidad, dejando un legado que trasciende la pantalla.