¿Habrá "tercera vuelta" electoral? Esto revela la ONPE sobre rumores de una nueva votación

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se pronunció tras la difusión de una imagen viral sobre una presunta "tercera vuelta" presidencial entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El organismo electoral fue tajante con su postura sobre esta situación que mantuvo en vilo a la ciudadanía.

¿Habrá tercera vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

En las últimas horas, una imagen se ha vuelto viral y ha generado incertidumbre en la ciudadanía. A través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería se evidenció un anuncio sobre una presunta "tercera vuelta" entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para elegir al próximo presidente del Perú el 12 de julio.

Ante la inquietud de la ciudadanía, en medio del conteo de votos que aún se realizan en la plataforma oficial de la ONPE, el organismo electoral salió al frente y, a través de su cuenta de X, desmintió el rumor de una nueva votación para elegir entre ambos candidatos presidenciales y calificó como "falso" el aviso.

La ONPE pidió a la ciudadanía verificar la información en sus canales oficiales, ya sea en X, Facebook o Instagram, y no dejarse llevar por lo que pueda circular en las redes sociales sin fundamento ni respaldo legal. Asimismo, la entidad precisó que la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones no contemplan una etapa adicional luego de una segunda vuelta presidencial.

ONPE desmiente tercera vuelta presidencial

La ONPE citó el Artículo 111 de la Constitución Política del Perú, resaltando que "una segunda elección" se da entre "los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas" y no incluye una instancia posterior tras esa jornada. Con ello, desmintió que el 12 de julio se desarrolle una "tercera vuelta".

"Es FALSO que se realizará una "tercera vuelta" este 12 de julio, como señala una imagen que se ha estado compartiendo en redes sociales y apps de mensajería. La ley no contempla una etapa más en la elección presidencia", señaló el organismo electoral.

ONPE desmiente tercera vuelta presidencial.

¿Dónde ver los resultados de la segunda vuelta electoral 2026?

ONPE contabiliza resultado electoral en tiempo real a través de su plataforma oficial que puedes acceder a través de este LINK. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Conteo de votos en tiempo real de la ONPE.

En dicha web se observan los resultados de todo el Perú por región, provincia y distritos; además de los votos registrados en el extranjero. En medio de esta coyuntura política, la ONPE y el JNE exhortan a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores públicos a mantener la calma y esperar con responsabilidad los resultados finales.

Es de esta forma que la ONPE desmintió los rumores de una presunta tercera vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y calificó como "falso" la imagen viral sobre ese tema con programación para el 12 de julio. Finalmente, pidió a los ciudadanos mantenerse atentos ante posibles contenidos engañosos durante el proceso electoral