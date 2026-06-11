Inauguración del Mundial 2026: Hora y dónde ver EN VIVO la ceremonia y el primer partido de la Copa del Mundo

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La inauguración marcará el inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes. Además, será la primera edición organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Asimismo, Mundial de Fútbol 2026 será la 23.° edición de la Copa del Mundo de la FIFA.

El partido inaugural del torneo lo disputará México, uno de los coanfitriones, ante Sudáfrica por la fecha 1 del Grupo A. Este encuentro se jugará el hoy jueves 11 de junio a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

¿Qué artistas se presentarán en la ceremonia?

El Estadio Azteca, ubicado en la ciudad de México, será la sede del primer partido del Mundial 2026. Artistas como Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla se encargarán de abrir el show desde las 12.30 p. m. , en la antesala del partido México vs Sudáfrica.

Two more stars are joining the lineup for the opening ceremony in Mexico City!



Andrea Bocelli and EJAE are ready for the global stage 🎶 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 10, 2026

¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026?

En Perú, la hora de la inauguración del Mundial 2026 comienza a las 12:30 p.m.

En México (CDMX), la hora de la inauguración del Mundial 2026 comienza a las 11:30 a.m.

En Estados Unidos (Washington), la hora de la inauguración del Mundial 2026 comienza a la 1:30 p.m.

En Canadá (Ottawa), la hora de la inauguración del Mundial 2026 comienza a la 1:30 p.m.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en vivo?

La inauguración del Mundial 2026 se podrá ver a través de DSPORTS en territorio sudamericano, este canal es el encargado de pasar todos los duelos en vivo.

De igual forma, América TV emitirá 40 encuentros gratuitos para el Perú. Dicha cadena televisiva distribuirá la emisión de los partidos de la siguiente forma: 25 de la primera ronda, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos, semifinales y la gran final.

Inmediatamente después de la inauguración, se llevará a cabo el primer partido del Mundial 2026, este lo disputarán México vs Sudáfrica , también en el Estadio Azteca, desde las 2:00 p.m. hora peruana.

Horas más tarde se llevará a cabo el enfrentamiento entre Corea del Sur vs República Checa, en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, a las 9:00 p.m. hora peruana.

The opening day 🔓 #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

¿Cuántos partidos se jugarán en el Mundial 2026?

Se disputarán un total de 104 cotejos en este torneo.