Voto extranjero: Propuesta para eliminarlo deberá ser evaluada en el nuevo Congreso, señala José Balcázar

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La polémica sobre el voto de los peruanos residentes en el extranjero sigue creciendo tras la segunda vuelta presidencial. El repunte de Keiko Fujimori en el conteo oficial de la ONPE, gracias al bloque de sufragios emitidos fuera del país, generó críticas y propuestas para limitar este derecho.

En ese contexto, el presidente José María Balcázar se pronunció sobre la iniciativa de la virtual congresista de Juntos por el Perú, Amalia Palomino, quien planteó eliminar la participación electoral de quienes llevan más de diez años fuera del país.

La postura del presidente

En diálogo con Exitosa, Balcázar evitó marcar una posición definitiva, pero dejó claro que el tema deberá ser discutido en el próximo Congreso Bicameral que se instale.

"Creo que es un punto de vista a considerar para el nuevo Congreso de la República. Efectivamente hay críticas en ese sentido, pero yo no puedo, en este momento, decir nada hasta que el Congreso, de acuerdo a sus facultades, pueda considerarlo", señaló.

El mandatario reconoció que existen cuestionamientos sobre si los peruanos en el exterior conocen la realidad nacional, pero subrayó que mantienen su vínculo con el país a través de la nacionalidad y el documento de identidad.

"Ellos siguen teniendo allá el derecho [de votar], porque mantienen su DNI como peruanos y también desean ser considerados en la votación y el destino del país", agregó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista para Exitosa, el presidente José María Balcázar respondió al respecto de la propuesta de eliminar el voto de los peruanos en el exterior, expuesto por la virtual parlamentaria Amalia Palomino. Señaló que esa decisión la deberá tomar el próximo... pic.twitter.com/yHVwXv0kIL — Exitosa Noticias (@exitosape) June 14, 2026

El trasfondo de la propuesta

La iniciativa de Palomino se suma a un debate que ya había sido criticado por analistas como Víctor Andrés Marroquín, quien calificó de "nefasta" la idea de restar valor al voto extranjero.

Para él, muchos peruanos que emigraron lo habrían hecho por crisis y falta de oportunidades, y cuestionar su derecho sería desconocer esa historia. La propuesta de restringir el voto exterior refleja una disyuntiva: cuando favorece a un partido, se celebra; cuando resulta decisivo en contra, se busca limitarlo.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 |En entrevista para Exitosa, el analista político Víctor Andrés Marroquín, cuestionó la crítica contra la posición de un profesor de Harvard sobre el voto de los peruanos que viven en el extranjero, quien señaló que no debería valer igual que... pic.twitter.com/orLQ5Nxkwx — Exitosa Noticias (@exitosape) June 13, 2026

Balcázar insistió en que la iniciativa no puede resolverse desde el Ejecutivo, sino que corresponde al Parlamento, lo que abre la puerta a un debate legislativo que podría marcar un precedente en la relación entre el Estado y los más de un millón de peruanos que residen fuera del país.

"Este es un tema político y constitucional, por lo tanto será materia de un análisis mayor en el Congreso de la República", afirmó.

El voto extranjero, que en esta elección resultó determinante, se ha convertido en un punto de fricción política. Mientras la virtual congresista Palomino plantea restringirlo, el presidente Balcázar se limita a trasladar la discusión al nuevo Congreso, recordando que los connacionales siguen siendo ciudadanos con plenos derechos.

La controversia expone una tensión entre discurso y acción: aceptar el voto exterior cuando conviene y cuestionarlo cuando define en contra. El desenlace legislativo será clave para saber si el Perú reafirma la inclusión de sus migrantes o si opta por limitar su participación en las decisiones nacionales.