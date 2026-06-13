Keiko Fujimori deja el Perú de manera sorpresiva: Candidata estará fuera del país por unos días

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori ha sorprendido a propios y extraños tras anunciar que deja el país a pesar de que por estos días el Perú se encuentra a la expectativa por conocer los resultados finales de la segunda vuelta de las elecciones generales.

Keiko Fujimori abandona el país de manera sorpresiva

A través de sus redes sociales, la lideresa de Fuerza Popular indicó que los motivos de su viaje se deben a temas estrictamente familiares ya que antes de que se celebraran los comicios generales le había prometido a su hija Kyara viajar con ella a un destino no detallado.

Por ello, reveló que estará en el extranjero por un breve periodo, pero que en todo momento continuará comunicada con los integrantes de su partido a la espera de conocer los resultados finales de ONPE sobre la segunda vuelta presidencia.

"Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa. Se trata de un viaje estrictamente familiar, por lo que estaré fuera del país solo por unos días. Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personeros", indicó.

Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa.



Se trata de un viaje estrictamente familiar, por lo que estaré fuera del país solo por unos días. Me... pic.twitter.com/6pSoVxa6nW — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 14, 2026

Keiko Fujimori responde a pedido de Roberto Sánchez

Es importante precisar que en las últimas horas el panorama electoral se ha polarizado a raíz de las recientes declaraciones de Roberto Sánchez. El candidato de Juntos por el Perú hizo un pedido a su contrincante de Fuerza Popular para que acepte realizar un reconteo de votos total de la segunda vuelta de las elecciones generales.

Sin embargo, Keiko Fujimori rechazaría esta petición a raíz de las recientes declaraciones que brindó a las afueras de su domicilio en San Borja. Según indicó, solo las actas observadas por las autoridades electorales deben ser procesadas nuevamente y acusó a sus rivales políticos de no conocer el reglamento.

"Entonces, hay 1550 actas que van a ser probablemente recontadas. ¿y quién lo define? Los jurados especializados. Estos jurados están dirigidos por el Jurado Nacional de Elecciones...yo creo que lo que ha faltado, en todo caso, por parte de Juntos por el Perú, es leer mejor la ley y el reglamento", expresó.

En resumen, Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular, anunció que dejará el Perú debido a un viaje familiar con su hija Kyara. Durante estos días, la lideresa mantendrá constante comunicación con los integrantes de su partido.