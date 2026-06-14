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Gran punto de encuentro

Mundial 2026: Estadio Nacional abre sus puertas para intercambio de figuritas de Copa del Mundo

Este evento organizado por el IPD logra que familias puedan intercambiar sus figuritas repetidas, completar su álbum y disfrutar de diversas actividades, sorpresas y sorteos preparados para el evento.

Familias enteras buscan llenar sus figuritas.
Familias enteras buscan llenar sus figuritas. (Composición Exitosa)

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/06/2026

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Hinchas de diversas edades se reúnen hoy en el coloso de José Díaz para completar su colección mundialista. Esta iniciativa del Instituto Peruano del Deporte permite a los aficionados intercambiar cromos repetidos, participar en sorteos y vivir la pasión del fútbol con total seguridad.

Estrategias para completar tu colección mundialista

El Instituto Peruano del Deporte organiza esta jornada especial para cerrar las celebraciones por su 45° aniversario. Los asistentes podrán buscar aquellas figuritas difíciles para llenar sus álbumes oficiales, en un ambiente familiar diseñado para promover la integración deportiva y la sana convivencia nacional.

Cambiatón: Intercambio y venta de figuritas del Mundial 2026 en el Estadio Nacional
El evento fue organizado por el IPD.

Según el IPD, el acceso al recinto deportivo será totalmente libre para el público general, aunque estará sujeto a la capacidad máxima de las instalaciones. Se recomienda a los interesados llegar con la debida anticipación para asegurar su ingreso y participar en todas las activaciones programadas.

El evento se desarrolla este domingo 14 de junio en las instalaciones del Estadio Nacional, iniciando a las 11:00 horas. Además de los cambios de cromos, la organización tiene preparadas diversas sorpresas, premios y dinámicas recreativas para todos los coleccionistas que acudan al histórico escenario deportivo.

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Cambiatón: Intercambio y venta de figuritas del Mundial 2026 en el Estadio Nacional
Familias enteras buscan completar su álbum.

Completar la edición actual representa un desafío mayor, ya que cuenta con 980 espacios disponibles, el número más alto en la historia de estos torneos. La alta demanda provocó que figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sean las más buscadas y cotizadas entre los coleccionistas.

Para optimizar recursos y evitar gastos excesivos en la compra de sobres, los expertos sugieren apostar por el intercambio directo en estos espacios masivos. Esta modalidad resulta ser la forma más eficiente y económica para conseguir los cromos faltantes sin necesidad de realizar una inversión financiera elevada.

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Guía de acceso al recinto deportivo

Para llegar al Estadio Nacional, ubicado en el Cercado de Lima, el público puede utilizar el sistema Metropolitano, descendiendo en la estación del mismo nombre. También existen diversas rutas de buses y corredores complementarios que transitan por las avenidas aledañas como Petit Thouars y Arequipa.

Cambiatón: Intercambio y venta de figuritas del Mundial 2026 en el Estadio Nacional
Las figuritas eran intercambiadas.

Es importante recordar que el estacionamiento vehicular en la zona es limitado y suele congestionarse rápidamente. Se sugiere a los asistentes priorizar el transporte público o plataformas de movilidad para evitar contratiempos, permitiendo así una llegada fluida al esperado punto de encuentro para todo el sector coleccionista.

La jornada en el Estadio Nacional se consolida como el principal punto de reunión para los fanáticos que buscan completar el álbum de figuritas del Mundial 2026. El intercambio masivo facilita obtener los cromos faltantes mediante la colaboración de la comunidad y la integración de las familias peruanas.

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