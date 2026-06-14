Japón y Países Bajos empatan 2-2 en Dallas: Goles, mejores momentos y un invicto que se extiende

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El AT&T Stadium de Dallas fue escenario de un choque vibrante entre dos selecciones con tradición y presente competitivo. Japón, con su disciplina táctica y velocidad, se midió a la histórica Países Bajos, que llegaba con la etiqueta de favorita en el Grupo F. El resultado final, un 2-2, reflejó la intensidad de un segundo tiempo cargado de emociones y goles.

La apertura del marcador

Tras un primer tiempo sin goles, la "Naranja Mecánica" golpeó primero. A los 51 minutos, el capitán Virgil van Dijk se elevó en el área y conectó un cabezazo implacable para el 1-0. El gol parecía encaminar el partido hacia el dominio neerlandés, pero Japón reaccionó con rapidez.

¡JUSTO VOS, VIRGIL! Van Dijk ganó por arriba y con un gran testazo marcó el 1-0 de Países Bajos vs. Japón.



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La respuesta samurái

Solo seis minutos después, los "Samuráis Azules" encontraron la igualdad. Keito Nakamura, tras un desborde de Takefusa Kubo, definió con precisión para el 1-1. El tanto encendió a la hinchada japonesa y demostró que el equipo no estaba dispuesto a rendirse ante la potencia europea.

¡AH BUENO, SE ARMÓ PARTIDAZO! Nakamura marcó rápidamente el 1-1 de Japón vs. Países Bajos.



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El ida y vuelta

La alegría nipona duró poco. A los 64 minutos, Crysencio Summerville se inventó una jugada individual y devolvió la ventaja a Países Bajos con un disparo cruzado con la zurda.

¡QUÉ GOLAZO! Summerville sacó un zurdazo de crack y anotó el 2-1 de Países Bajos vs. Japón.



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Sin embargo, Japón volvió a mostrar carácter y, cuando todo parecía perdido, apareció Daichi Kamada. A los 88 minutos, el volante conectó de cabeza un centro de Ogawa y selló el 2-2 definitivo.

Momentos destacados

Zion Suzuki , arquero japonés, fue figura con atajadas que evitaron una derrota.

, arquero japonés, fue figura con atajadas que evitaron una derrota. Países Bajos dominó la posesión, pero Japón mostró eficacia en sus llegadas.

en sus llegadas. El cierre fue dramático: los europeos se replegaron y Japón embotelló a su rival hasta lograr el empate.

¡¡AGÓNICO EMPATE!! ¡OGAWA CABECEÓ, LA PELOTA SE DESVIÓ Y LLEGÓ EL 2-2 DE JAPÓN FRENTE A PAÍSES BAJOS! PARTIDAZO.



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Un invicto que se extiende

Con este resultado, Japón mantiene su racha positiva frente a selecciones europeas de élite. En los últimos años ya había sorprendido a Alemania y España, y ahora suma a Países Bajos a su lista de partidos sin derrota. El empate refuerza la idea de que los "Samuráis Azules" dejaron de ser un equipo emergente para convertirse en un rival incómodo y competitivo en la élite mundial.

El empate entre estas dos selecciones fue más que un resultado: fue un choque de estilos, de jerarquías y de carácter. La "Naranja Mecánica" mostró su poderío ofensivo, pero los "Samuráis Azules" respondieron con disciplina y coraje, logrando un punto que sabe a victoria. El invicto frente a potencias se mantiene y confirma que Japón ya no es sorpresa, sino realidad en el fútbol mundial.