Japón y Países Bajos empatan 2-2 en Dallas: Goles, mejores momentos y un invicto que se extiende

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 14/06/2026
El AT&T Stadium de Dallas fue escenario de un choque vibrante entre dos selecciones con tradición y presente competitivo. Japón, con su disciplina táctica y velocidad, se midió a la histórica Países Bajos, que llegaba con la etiqueta de favorita en el Grupo F. El resultado final, un 2-2, reflejó la intensidad de un segundo tiempo cargado de emociones y goles.
La apertura del marcador
Tras un primer tiempo sin goles, la "Naranja Mecánica" golpeó primero. A los 51 minutos, el capitán Virgil van Dijk se elevó en el área y conectó un cabezazo implacable para el 1-0. El gol parecía encaminar el partido hacia el dominio neerlandés, pero Japón reaccionó con rapidez.
La respuesta samurái
Solo seis minutos después, los "Samuráis Azules" encontraron la igualdad. Keito Nakamura, tras un desborde de Takefusa Kubo, definió con precisión para el 1-1. El tanto encendió a la hinchada japonesa y demostró que el equipo no estaba dispuesto a rendirse ante la potencia europea.
El ida y vuelta
La alegría nipona duró poco. A los 64 minutos, Crysencio Summerville se inventó una jugada individual y devolvió la ventaja a Países Bajos con un disparo cruzado con la zurda.
Sin embargo, Japón volvió a mostrar carácter y, cuando todo parecía perdido, apareció Daichi Kamada. A los 88 minutos, el volante conectó de cabeza un centro de Ogawa y selló el 2-2 definitivo.
Momentos destacados
- Zion Suzuki, arquero japonés, fue figura con atajadas que evitaron una derrota.
- Países Bajos dominó la posesión, pero Japón mostró eficacia en sus llegadas.
- El cierre fue dramático: los europeos se replegaron y Japón embotelló a su rival hasta lograr el empate.
Un invicto que se extiende
Con este resultado, Japón mantiene su racha positiva frente a selecciones europeas de élite. En los últimos años ya había sorprendido a Alemania y España, y ahora suma a Países Bajos a su lista de partidos sin derrota. El empate refuerza la idea de que los "Samuráis Azules" dejaron de ser un equipo emergente para convertirse en un rival incómodo y competitivo en la élite mundial.
El empate entre estas dos selecciones fue más que un resultado: fue un choque de estilos, de jerarquías y de carácter. La "Naranja Mecánica" mostró su poderío ofensivo, pero los "Samuráis Azules" respondieron con disciplina y coraje, logrando un punto que sabe a victoria. El invicto frente a potencias se mantiene y confirma que Japón ya no es sorpresa, sino realidad en el fútbol mundial.