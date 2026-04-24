Sutran: ¿Cómo actuar ante el cruce de animales en la vía para evitar accidentes?

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Ante la aparición repentina de animales en las vías, la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) ha emitido un protocolo de seguridad diseñado para evitar maniobras temerarias. Estas recomendaciones buscan que los choferes mantengan el control total de sus vehículos, garantizando una respuesta adecuada que proteja tanto a pasajeros como a los seres vivos.

Protocolos de seguridad ante imprevistos

El primer paso fundamental al divisar un animal es conservar la serenidad para ejecutar movimientos precisos. Según la Sutran, es vital reducir la velocidad de forma gradual y activar las luces de emergencia para alertar de inmediato a los conductores que circulan en la parte posterior.

Al disminuir el ritmo de marcha, el conductor obtiene un margen de tiempo necesario para evaluar el entorno. Se debe maniobrar con extremo cuidado, evitando giros bruscos que puedan derivar en despistes o colisiones múltiples, asegurando que el desplazamiento se mantenga dentro del carril correspondiente.

Mantener una distancia prudente con el vehículo delantero resulta crucial en estos escenarios críticos. Una separación adecuada permite que el frenado sea progresivo y no violento, reduciendo la posibilidad de generar un choque en cadena que comprometa la seguridad de otros usuarios en la ruta.

La entidad enfatiza que el pánico suele ser el principal causante de accidentes graves en estos casos. Reaccionar de forma impulsiva puede llevar al conductor a invadir el carril contrario, provocando tragedias mayores que podrían evitarse siguiendo estrictamente los pasos del manual de seguridad vial.

🚨Si ves animales en la carretera, disminuye la velocidad, enciende tus luces de emergencia y mantén el control. 💪🏾 ¡Tu atención puede salvar una vida! 🙏🏽 pic.twitter.com/uTFsPnTCad — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) April 24, 2026

Prevención y respeto en la red vial

La visibilidad juega un rol determinante en estas situaciones, por lo que el uso de señales luminosas previene alcances traseros. La entidad recalca que la responsabilidad al volante implica estar alerta a las señales que advierten sobre el cruce frecuente de fauna silvestre o doméstica.

El respeto por la vida animal se integra como un pilar en la educación vial moderna. Al seguir estas directrices, los conductores contribuyen a reducir los índices de accidentabilidad, fomentando una convivencia segura entre la infraestructura de transporte y el ecosistema local.

La vigilancia constante de los espejos retrovisores permite anticipar si otros vehículos vienen a gran velocidad. Esta información es valiosa para decidir si es posible detenerse totalmente o si se debe realizar un esquive controlado, siempre priorizando la estabilidad del coche en todo momento.

Fomentar una cultura de prevención es clave para transitar con tranquilidad por todo el país. Es indispensable aplicar cada recomendación de Sutran para actuar correctamente ante el cruce de animales en la vía y así evitar lamentables accidentes que pongan en riesgo la integridad física.