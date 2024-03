¡Desde hoy! Menores de edad podrán ingresar gratis a todos los museos del Ministerio de Cultura

11/03/2024 / Exitosa Noticias / Cultural

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, anunció que los menores de entre 3 y 17 años tendrán acceso gratuito a los 56 museos y sitios administrados por el Ministerio de Cultura en todo el país, según lo dispuesto por este sector a través de la Dirección General de Museos (DGM).

Educando a nuestros niños

El acceso a la cultura es fundamental para el desarrollo integral de los niños y jóvenes en nuestro país. Sin embargo, uno de los obstáculos más frecuentes que enfrentan las instituciones educativas, los maestros y los padres de familia es el costo asociado a las visitas a museos y sitios históricos.

Durante los últimos meses, la ministra de Cultura señaló que ha realizado un análisis de esta situación. En respuesta a las preocupaciones de padres y docentes, se determinó implementar una nueva normativa que permitirá el acceso gratuito a los museos administrados por el Ministerio de Cultura.

"Hicimos un análisis en los últimos meses y vimos que los colegios, docentes, padres de familia nos decían que no podían llevar a los niños por los gastos, cuando son grupos. Por ello, porque queremos fortalecer la identidad de niños y jóvenes, sobre todo en edad escolar, se tomó la decisión de esta norma, para que puedan acceder gratuitamente niños y jóvenes hasta los 17 años, en etapa escolar", refirió.

Esta medida busca garantizar que ningún niño o adolescente se vea privado de la oportunidad de enriquecer su educación y su comprensión del patrimonio cultural del país debido a limitaciones económicas.

En palabras de la ministra Urteaga: "Queremos que esa barrera no se mantenga, que no haya justificaciones para no venir a los museos y museos de sitio. Los sitios arqueológicos mantienen sus precios".

¿Cómo puedo acceder a este beneficio?

El acceso gratuito se aplicará mediante la presentación del documento nacional de identidad (DNI) del menor, el cual requerirá la compañía de un adulto responsable, quien se encargará de la seguridad y cuidado durante la visita.

"Son 56 museos a escala nacional. Los niños y jóvenes, en edad escolar, ahora pueden tener mayor acceso. Invitamos a los jóvenes y colegios, para que puedan venir a los museos desde este lunes, como complemento de formación que deben tener. Y que nuestros museos puedan ser más visitados", agregó la ministra.

Esta política pública de gratuidad se suma a otras iniciativas ya existentes, como el acceso gratuito para personas con discapacidad, los días de aniversario de los museos, el programa Museos Abiertos (primer domingo de cada mes) y el Día Internacional de los Museos (18 de mayo).

Por otro lado, el Ministerio de Cultura ha comenzado a coordinar con el Ministerio de Educación para desarrollar estrategias que promuevan las visitas de estudiantes a museos y sitios históricos, con el objetivo de cultivar el interés y el hábito de explorar estos espacios culturales, así como fomentar un aprendizaje crítico y reflexivo sobre nuestra historia.

Bases constitucionales

La Resolución Ministerial N°000092-2024-MC, publicada en el diario El Peruano, tiene como objetivo principal asegurar el ejercicio de los derechos culturales al eliminar las barreras económicas.

Esta acción está en línea con los principios establecidos en la "Política Nacional de Cultura al 2030". En su Objetivo Prioritario 2 se destaca la importancia de aumentar la participación de la población en las manifestaciones artísticas y culturales. Asimismo, uno de los lineamientos de este objetivo es facilitar el acceso económico y social a una variedad de bienes, servicios y actividades artístico-culturales.

Además, esta medida se fundamenta en los compromisos internacionales suscritos por el Perú. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27, establece la necesidad de garantizar los derechos culturales, incluido el derecho de todos a participar libremente en la vida cultural, disfrutar de las artes y compartir los avances científicos y sus beneficios.

Por otro lado, el artículo 31.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los niños y niñas a participar plenamente en la vida cultural y artística, así como la responsabilidad de los Estados Partes de promover oportunidades adecuadas, en condiciones de igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas, recreativas y de esparcimiento.

De esta manera se sustenta la iniciativa del Ministerio de Cultura que permite el ingreso gratuito de menores de entre 3 y 17 años a los 56 museos y sitios administrados por la misma entidad.