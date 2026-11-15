Cusco recibirá al papa León XIV con las sagradas imágenes de San Pedro y la Virgen Purificada

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Cusco

En el marco de su visita apostólica a la ciudad imperial del Cusco, el papa León XIV será recibido con profunda devoción por las sagradas efigies de San Pedro, uno de los doce apóstoles de Jesús e iniciador de la Iglesia católica, y de la Santísima Virgen Purificada.

Recorrido oficial por la "Ruta del Papa" desde el aeropuerto Velasco Astete

De acuerdo con el itinerario establecido para esta jornada dominical, el arribo del santo padre está programado para pasadas las 09:30 horas en el aeropuerto internacional Teniente Alejandro Velasco Astete.

Tras descender de la aeronave y recibir los honores correspondientes, el obispo de Roma abordará el vehículo oficial para iniciar su desplazamiento a lo largo de la denominada "Ruta del Papa", trazado vial diseñado para acercarlo a la ciudadanía.

Desde tempranas horas de la mañana, ambas márgenes del trayecto presentan una masiva concurrencia de feligreses que aguardan con banderines, cánticos y muestras de fervor religioso. Uno de los puntos con mayor concentración de público se registra en la emblemática avenida El Sol, específicamente desde el sector de la pileta de Pumaqchupán, donde familias enteras buscan obtener una vista privilegiada del cortejo pontificio.

Este despliegue ciudadano evidencia la enorme expectativa generada por la llegada del líder de la Iglesia católica al sur andino del Perú. El recorrido por las principales vías de la urbe permite que miles de residentes y visitantes acompañen de cerca los primeros minutos del pontífice en territorio cusqueño antes de sus actividades litúrgicas centrales.

Homenaje de las hermandades del Corpus Christi en la calle Mantas

Al concluir el tramo de la avenida El Sol, exactamente en la intersección perpendicular con la calle Mantas, se han apostado las tradicionales hermandades de San Pedro y de la Santísima Virgen Purificada.

Ambas agrupaciones religiosas ocupan un lugar preponderante en el calendario litúrgico de la región al ser protagonistas habituales del reconocido Corpus Christi cusqueño, festividad declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

Para esta ocasión extraordinaria, los integrantes de ambas hermandades trasladaron las veneradas imágenes fuera de su fecha habitual con el propósito de rendir homenaje directo al jefe máximo del catolicismo. La presencia de San Pedro adquiere un simbolismo especial al representar el vínculo histórico y espiritual entre el primer apóstol y el actual pontífice romano.

De esta manera, el paso del cortejo frente a la intersección de la calle Mantas fusionará el sincretismo y la religiosidad popular de los Andes con la solemnidad de la visita papal, marcando la antesala inmediata al ingreso del santo padre al perímetro de la Plaza de Armas del Cusco.

En ese sentido, el papa León XIV recibirá una bienvenida cargada de identidad cultural y fervor eclesial en la capital histórica del Perú, reafirmando los lazos de fe entre el Vaticano y las tradiciones religiosas más arraigadas del pueblo cusqueño.