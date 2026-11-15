Tensión en Cusco: miles de fieles quedan fuera de Sacsayhuamán durante visita del papa León XIV

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Momentos de desilusión y malestar se viven en Cusco luego del cierre de los accesos al Parque Arqueológico de Saqsayhuamán, donde se desarrollará la Santa Misa del papa León XIV. Miles de fieles que llegaron con la ilusión de participar en la celebración religiosa y ver de cerca al pontífice no pudieron ingresar al recinto, lo que provocó muestras de descontento, reclamos y gritos en los exteriores del lugar.

Cierre de accesos a Saqsayhuamán

Momentos de desilusión y malestar se viven en Cusco luego del cierre de los accesos al Parque Arqueológico de Saqsayhuamán, donde se desarrollará la Santa Misa del papa León XIV. Miles de fieles que llegaron con la ilusión de participar en la celebración religiosa y ver de cerca al pontífice no pudieron ingresar al recinto, lo que provocó muestras de descontento, reclamos y gritos en los exteriores del lugar.

Apertura de puertas tuvo dos ampliaciones horarias

En un primer momento, la apertura de puertas estaba prevista para las 7:00 a. m.; sin embargo, debido a la gran afluencia de público, el horario fue ampliado en dos oportunidades, primero hasta las 8:00 a. m. y posteriormente hasta las 9:00 a. m. Esto respondió a la alta demanda de asistentes que llegaban al recinto, incluso de personas que no contaban con una entrada para participar en la Santa Misa.

Fieles expresaron su descontento

La decisión generó malestar entre las personas que permanecieron en los exteriores del complejo arqueológico sin poder acceder. Algunos asistentes manifestaron su indignación mediante reclamos y gritos, pues tenían la expectativa de participar en la misa y recibir la bendición del papa León XIV durante su visita a la ciudad imperial.

Así, lo que para miles de creyentes representaba una oportunidad especial para encontrarse con el pontífice terminó convirtiéndose en una jornada de frustración para quienes no consiguieron ingresar a Saqsayhuamán.

ACTUALIZACIÓN: FIELES LOGRAN INGRESAR A SAQSAYHUAMÁN

Casi al mismo tiempo que el papa León XIV aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, el personal de seguridad finalmente permitió el ingreso de los fieles al recinto arqueológico. De esta manera, los asistentes pudieron acceder al Parque Arqueológico de Saqsayhuamán para presenciar la histórica celebración eucarística que encabezará el pontífice durante su visita a Cusco.