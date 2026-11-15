Gobierno declara en reorganización el Ministerio de Justicia por 120 días calendario

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) será sometido a un proceso de reorganización durante los próximos 120 días calendario, luego de que el Poder Ejecutivo oficializara esta medida mediante el Decreto Supremo N.° 018-2026-JUS, publicado este domingo 15 de noviembre en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La disposición tiene como finalidad evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del sector, así como proponer acciones y medidas de reforma que permitan optimizar sus procesos y fortalecer sus capacidades institucionales. El plazo comenzará a contabilizarse desde el día siguiente de la publicación de la norma.

Entre los objetivos establecidos también figura mejorar el ejercicio de las funciones de rectoría, conducción y supervisión que desempeña el ministerio respecto de sus organismos públicos adscritos, además de consolidar el cumplimiento de sus responsabilidades y de las políticas nacionales en materia de justicia y derechos humanos.

El decreto señala que se identificaron oportunidades de mejora en la estructura organizacional, administrativa y funcional de la institución, así como en sus mecanismos de articulación interna y coordinación interinstitucional.

¿Qué aspectos evaluará el Ministerio de Justicia durante la reorganización?

El proceso estará a cargo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Minjusdh, que deberá realizar un diagnóstico integral para determinar las medidas de reforma y mejora organizacional que correspondan.

Esta evaluación comprenderá la identificación de posibles duplicidades, superposiciones o vacíos de competencias dentro de la institución. Asimismo, se revisarán aspectos relacionados con el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, la inversión pública y la gestión por procesos.

Otros puntos incluidos en el diagnóstico serán la integridad pública, los mecanismos de articulación interna y coordinación interinstitucional, así como el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción y supervisión del ministerio.

Los resultados deberán quedar plasmados en un informe técnico que contendrá los hallazgos y las recomendaciones de reforma. Este documento será presentado al Despacho Ministerial dentro del plazo de 120 días , previa conformidad de los despachos viceministeriales de Justicia, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, además de la Secretaría General, según sus respectivas competencias.

¿La reorganización también comprende a los organismos adscritos?

La norma precisa que la reorganización alcanza únicamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y no se extiende a la organización interna de sus organismos públicos adscritos. Estas entidades continuarán rigiéndose por sus respectivas normas de creación y organización.

No obstante, deberán brindar información, asistencia técnica y respuestas oportunas a los requerimientos de la oficina encargada del diagnóstico, dentro del ámbito de sus competencias. Su participación no significa que formen parte del proceso de reorganización.

Asimismo, las recomendaciones aprobadas deberán implementarse conforme a las competencias del ministerio y los procedimientos establecidos en la normativa vigente. Cualquier modificación de su estructura orgánica o de su Reglamento de Organización y Funciones deberá tramitarse según las disposiciones correspondientes.

El proceso de reorganización tendrá 120 días para identificar deficiencias y plantear cambios en el funcionamiento del Minjusdh. El resultado será un diagnóstico técnico que permitirá definir las reformas necesarias para fortalecer la gestión institucional y mejorar el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de justicia y derechos humanos.