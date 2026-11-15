Papa León XIV se despide de Chiclayo: Agustín Lozano le regala camiseta de la Selección Peruana

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el marco de la despedida del papa León XIV de la ciudad de Chiclayo, para continuar con su itinerario de visita al Perú, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se hizo presente para entregarle una camiseta de la Selección Peruana como recuerdo de su paso por el país.

León XIV deja su querida Chiclayo

Después de casi dos días en el norte del país, el papa León XIV se trasladó, minutos antes de las 8:00 a. m., hacia la Base Aérea de Chiclayo para abordar el avión que lo llevaría a la ciudad del Cusco y continuar con su recorrido por el interior del Perú.

Durante su estadía en Chiclayo, el Santo Padre cumplió una intensa agenda que incluyó una Santa Misa en las Pampas de Pimentel, un encuentro con los obispos, el rito de coronación de la Virgen Inmaculada y un viaje inmediato a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, entre otras actividades.

Agustín Lozano aparece para despedirse

En medio de la despedida de los fieles y las autoridades que acompañaron al pontífice, apareció el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, quien se acercó para estrecharle la mano y entregarle una bolsa que contenía una camiseta de la Selección Peruana.

La prenda tenía un detalle especial: estaba personalizada con el nombre apostólico del Santo Padre, «León XIV», como recuerdo de su visita al país.

El gesto protagonizado por el titular de la FPF fue uno de los momentos curiosos durante la partida del papa León XIV rumbo a la ciudad imperial del Cusco, antes de continuar su recorrido hacia Pucallpa, en la Amazonía peruana.

El presidente de la FPF es chiclayano

Agustín Lozano es oriundo de Chongoyape, uno de los distritos de la provincia de Chiclayo. Además, mantiene un vínculo directo con el fútbol de la región, pues fundó el club Juan Pablo II el 24 de noviembre de 2015, institución que actualmente es presidida por su esposa, Orfelinda Correa.

Incluso, el club juanpablino presentó una camiseta en homenaje a la llegada del papa León XIV al Perú. La indumentaria incorporó patrones inspirados en la Plaza de Armas de Chiclayo, además de su nombre y número apostólico, con detalles en colores característicos como el blanco y el dorado.

En ese contexto, llamó la atención que Agustín Lozano no le entregara al pontífice esta camiseta conmemorativa, que rendía homenaje a la ciudad de Chiclayo y a su visita al norte del país.