Metropolitano lanza tarjeta especial del papa León XIV: requisitos y puntos de entrega gratuita

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), inició la distribución gratuita de una edición conmemorativa de su tarjeta de embarque ilustrada con la imagen del sumo pontífice, dirigida exclusivamente a los pasajeros frecuentes del servicio de transporte capitalino.

Requisitos para acceder a la tarjeta conmemorativa del Metropolitano

Para obtener de manera gratuita esta edición especial, los pasajeros deben acercarse a los puntos habilitados y presentar su tarjeta habitual del Metropolitano ante los orientadores de la ATU desplegados para la campaña.

El personal de la entidad verificará directamente en el sistema informático el historial de uso del ciudadano para comprobar que cumple con el perfil de usuario frecuente, estableciendo como condición registrar al menos cinco viajes realizados por semana.

Es importante precisar que la tarjeta conmemorativa con la imagen del obispo de Roma se entrega sin saldo precargado. Por tal motivo, quienes deseen emplearla para sus desplazamientos diarios deberán realizar una recarga previa en las taquillas o máquinas automáticas, quedando habilitada para funcionar con total normalidad en los buses del Metropolitano y en los Corredores Complementarios.

Esta iniciativa marca un precedente en la historia del transporte urbano de la capital, ya que constituye la primera vez que el plástico del Metropolitano modifica su diseño tradicional para conmemorar una ocasión especial.

El lanzamiento se suma al reciente cambio de denominación del lado sur de la estación Tacna, ubicada en el cruce de las avenidas Tacna y Emancipación, que ahora lleva el nombre de "Papa León XIV / Tacna" en homenaje al santo padre.

🪪 ¡𝐒𝐨𝐫𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐨! 🚍 La ATU regaló a los usuarios tarjetas conmemorativas por la visita del papa León XIV al Perú. La entrega fue en la estación Papa León XIV / Tacna (lado sur). ¿Y si la próxima tarjeta es para ti? 👀 https://t.co/4XsjhhEp8e — Metropolitano (@Metropolitano_L) November 12, 2026

Cronograma y próximos puntos de entrega gratuita en Lima

El reparto de este artículo de colección se ejecuta de manera progresiva en terminales de alta demanda. Las primeras entregas arrancaron el 12 de noviembre desde las 3:30 p.m. en la estación Papa León XIV / Tacna, continuando posteriormente desde tempranas horas en la Estación Central del Metropolitano, donde cientos de viajeros acudieron para recibir su ejemplar.

De acuerdo con la programación oficial difundida por la Autoridad de Transporte Urbano, la próxima jornada de distribución se realizará este lunes 16 de noviembre en la estación Matellini, ubicada en el distrito de Chorrillos. En este terminal sur, el personal autorizado atenderá a los usuarios frecuentes hasta agotar el lote asignado para dicha fecha.

Asimismo, la ATU recordó que continuará informando a través de sus redes sociales oficiales las siguientes estaciones y horarios de entrega para que los ciudadanos puedan acudir con anticipación. Con estas acciones simbólicas, el sector transportes busca que la llegada del pontífice deje una huella permanente entre quienes utilizan diariamente el servicio público en Lima.

En ese sentido, el papa León XIV motiva diversas expresiones de homenaje en la capital peruana, integrando su paso pastoral en la rutina diaria de miles de pasajeros del sistema de transporte urbano.