Canciller Espá sobre el papa León XIV: "Se nota que está emocionado de estar en el Perú"

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El canciller, Carlos Espá, destacó la emoción que transmite el papa León XIV durante su visita apostólica al Perú y resaltó el vínculo especial que mantiene el Santo Padre con nuestro país. Desde Cusco, el titular de Relaciones Exteriores aseguró que el pontífice demuestra una alegría particular cada vez que menciona al Perú y comparte momentos con los ciudadanos.

Canciller se pronuncia por visita del papa León XIV

Como parte de sus declaraciones desde la ciudad imperial, Carlos Espá expresó su entusiasmo por llegar a Cusco y agradeció el recibimiento de la población. Asimismo, manifestó su confianza en que las actividades programadas para esta jornada se desarrollarán de manera satisfactoria, tal como ocurrió en las anteriores ciudades que visitó el papa.

"Estoy feliz de llegar nuevamente a la ciudad imperial del Cusco, que siempre me trata tan bonito. Ahora nos está recibiendo con un clima hermoso y estoy seguro de que, así como ha sido en los días anteriores, primero en Lima, Chiclayo, en Santa Cruz, en Zaña y en Cusco, va a ser todo hermoso", señaló.

En esa línea, el canciller resaltó la devoción y el entusiasmo que han demostrado los peruanos durante las actividades encabezadas por León XIV. También, sostuvo que esta visita representa una oportunidad para fortalecer los sentimientos de reconciliación y unidad entre los ciudadanos.

"Se va a demostrar nuevamente la devoción del pueblo peruano, la alegría del pueblo peruano, la reconciliación y unión del pueblo peruano. Así que nuestro corazón está lleno de alegría", agregó.

Carlos Espá destaca emoción del papa León XIV durante su visita al Perú

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores compartió una reflexión sobre las expresiones del Santo Padre cada vez que hace referencia al territorio peruano. Según indicó, ha podido notar una emoción particular en el pontífice durante distintos momentos de su recorrido por el país.

"A mí lo que más me impresiona es que el papa, cada vez que menciona la palabra Perú, se le ponen los ojitos brillosos", manifestó

Según el canciller, estas escenas reflejan el cariño que el pontífice siente por el país y la alegría de reencontrarse con los peruanos. Incluso, consideró que su retorno tendría un significado especial luego de los problemas de salud que atravesó anteriormente.

Finalmente, el canciller destacó que papa León XIV también viene disfrutando de la gastronomía nacional y del afecto de los miles de fieles que se han congregado para acompañarlo durante su recorrido por distintas regiones.