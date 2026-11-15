¡Emotivo adiós! Papa León XIV se despide de su querida Chiclayo tras histórica visita: "Una tierra de fe"

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

Con evidente emoción y profundo agradecimiento hacia el pueblo lambayecano, el papa León XIV se despidió de Chiclayo, una ciudad con la que mantiene un estrecho vínculo pastoral y que ocupa un lugar especial en su corazón.

Emotiva despedida del papa León XIV bajo la lluvia en la Capital de la Amistad

En medio de una persistente lluvia y rodeado por los fervientes vítores de miles de fieles, el papa León XIV expresó sus más sinceros agradecimientos al pueblo de la denominada Ciudad de la Amistad. Con visible alegría y profunda emoción, el sumo pontífice destacó el lazo afectivo que lo une a esta tierra lambayecana, exhortando a la comunidad a mantener firme su espíritu de fraternidad antes de impartir la bendición apostólica sobre toda la ciudad.

"Caminen siempre unidos", expresó el santo padre ante la multitud congregada.

Mientras la población permanecía empapada bajo la precipitación sin perder el entusiasmo, se escucharon constantes arengas y gritos de júbilo como "¡Papa León, gracias por venir!". Entre aplausos y muestras de devoción, el obispo de Roma abordó su vehículo junto a su comitiva oficial para dirigirse hacia su siguiente destino pastoral en el oriente peruano.

Itinerario apostólico continúa en Cusco y Pucallpa

Tras cerrar su emotiva despedida en tierras lambayecanas, el sumo pontífice emprenderá rumbo hacia la ciudad imperial del Cusco para cumplir con una de las paradas más esperadas de su visita al sur andino.

En la capital histórica del Tahuantinsuyo, el obispo de Roma celebrará una multitudinaria Santa Misa en la explanada de la fortaleza de Sacsayhuamán, escenario emblemático que congregará a miles de fieles de toda la región andina.

Culminada su agenda pastoral en territorio cusqueño, el itinerario apostólico del santo padre continuará en la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali, donde su arribo oficial está programado para las 2:30 p.m. Esta nueva etapa marcará su encuentro directo con la Amazonía peruana, dando inicio inmediato a una jornada de intensa actividad eclesial en el oriente del país.

A partir de las 3:00 p.m., el jefe de la Iglesia católica sostendrá un trascendental diálogo con misioneros, misioneras y representantes de los diversos pueblos amazónicos para escuchar de primera mano sus testimonios, desafíos y necesidades espirituales. El encuentro busca fortalecer el compromiso pastoral con las comunidades originarias y respaldar la labor evangelizadora en las zonas más alejadas de la selva.

Posteriormente, a las 4:45 p.m., el sumo pontífice presidirá la celebración eucarística central en las instalaciones de La Videnita de Ucayali, evento que reunirá a multitudes de devotos de toda la selva central.

Durante su desplazamiento hacia el recinto litúrgico, el recorrido protocolar contempla además un paso significativo por la Catedral de Pucallpa para saludar a la feligresía local y venerar las reliquias del recordado sacerdote salesiano Luis Bolla.

En ese sentido, el papa León XIV continuará su recorrido pastoral uniendo la costa, los Andes y la Amazonía del Perú, llevando un mensaje de fe, cercanía y esperanza a cada rincón del territorio nacional.