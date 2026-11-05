Papa León XIV en Cusco: instalan escenario en Sacsayhuamán para recibir a más de 85 mil fieles este 15 de noviembre

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Cusco

El Cusco acelera los preparativos para recibir al papa León XIV. A diez días de su llegada a la Ciudad Imperial, trabajadores comenzaron a instalar el escenario principal en la explanada del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, espacio donde el sumo pontífice se encontrará con miles de fieles durante su visita pastoral al Perú. Durante un recorrido por el complejo arqueológico se pudo observar el avance de las estructuras que servirán para desarrollar la actividad religiosa.

Sacsayhuamán espera recibir hasta 85 mil fieles

Uno de los aspectos más importantes de la organización es la capacidad de asistentes que podría albergar el recinto arqueológico. Según la información difundida desde Cusco, las autoridades contemplan recibir aproximadamente a 85 mil personas durante la actividad religiosa del próximo 15 de noviembre.

Sin embargo, el aforo definitivo todavía es materia de coordinación entre las instituciones involucradas. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco planteó una capacidad de 75 mil personas, mientras que el Arzobispado propuso recibir hasta 85 mil feligreses.

Las labores de instalación se desarrollan de manera acelerada y comprenden el montaje de estructuras principales y complementarias. El objetivo es contar con un espacio acondicionado para recibir a los visitantes y permitir que la población cusqueña participe de esta importante actividad religiosa.

Para facilitar el desarrollo del encuentro, se contempla habilitar diferentes sectores frente al escenario principal, además de instalar pantallas laterales que permitan una mejor visualización de las actividades. La distribución de los asistentes también deberá considerar los accesos y las medidas necesarias para preservar el patrimonio arqueológico.

Aceleran preparativos para recibir al pontífice

Los trabajos de instalación avanzan con miras a tener acondicionado el espacio antes de la llegada del Santo Padre. En diferentes puntos de la explanada se observa a trabajadores encargados del montaje de los escenarios y de las estructuras que formarán parte de la organización.

La visita del papa León XIV representa una de las actividades centrales de su recorrido por el Perú. Por ello, los preparativos en Sacsayhuamán buscan garantizar que miles de ciudadanos puedan participar del encuentro religioso en condiciones adecuadas.

Además de la infraestructura, las autoridades deberán coordinar aspectos relacionados con la seguridad, el desplazamiento de los asistentes y la conservación de las instalaciones históricas del complejo arqueológico, considerando la gran cantidad de personas que podría congregarse.

Sacsayhuamán se prepara para convertirse en uno de los principales escenarios de la visita papal. Mientras continúan las labores de acondicionamiento, las instituciones involucradas deberán definir el aforo definitivo y garantizar las condiciones necesarias para recibir a miles de fieles sin comprometer la conservación de este importante patrimonio cultural.