Administrador de Cienciano aclara si Christian Cueva seguirá en el equipo: "Es por una decisión técnica"

09/04/2025

Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la atención tras quedar fuera de la convocatoria de Cienciano por segundo partido consecutivo. Su ausencia en el empate 2-2 frente a Caracas FC por la Copa Sudamericana 2025 desató especulaciones sobre su continuidad en el club. Sin embargo, el administrador Sergio Ludeña salió al frente para ponerle fin a los rumores.

Ausencia de Christian Cueva en Cienciano

El martes 8 de abril, Cienciano visitó al Caracas FC por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En ese partido, que terminó en empate 2-2, el nombre de Christian Cueva volvió a estar ausente en la nómina.

La situación no pasó desapercibida para hinchas y medios, ya que 'Aladino' tampoco había sido considerado en la fecha anterior. Ante este panorama, comenzaron a circular rumores de una posible salida del futbolista de 33 años, lo que generó preocupación sobre su rol en el equipo de Cusco.

Pese a estar en condiciones físicas para competir, el futbolista no ha sumado minutos recientemente y su futuro parecía incierto, sobre todo tras la escueta declaración del técnico Cristian Díaz, quien tras el encuentro frente al cuadro venezolano, respondió tajantemente:

"De lo otro, solo hablo de fútbol, del equipo, de los que estamos", dejando claro que no abordaría el tema de Cueva más allá del plano deportivo.

Administrador de Cienciano descarta su salida

Frente a esta ola de especulaciones, el administrador de Cienciano, Sergio Ludeña, dio declaraciones a su llegada a Perú luego del viaje a Venezuela con la delegación del equipo. El directivo fue directo al señalar que Christian Cueva no ha dejado el club y que su no convocatoria responde únicamente a una decisión del comando técnico.

" Christian es un jugador más del plantel, tiene contrato con nosotros , si no ha sido convocado es por una decisión técnica. Pero Cueva sigue siendo de Cienciano ", afirmó Sergio Ludeña, descartando cualquier tipo de conversación sobre una posible rescisión de contrato.

Asimismo, remarcó que el club respeta plenamente las decisiones del entrenador: "No ha habido ninguna conversación sobre su salida, sigue siendo del club Cienciano . Si no ha sido llamado es por una decisión netamente del área del comando técnico y nosotros respetamos a quién convocan o no".

