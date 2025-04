¡No va más! Christian Cueva y Cienciano llegarían a mutuo acuerdo para resolver su contrato

La historia entre Cienciano y Cristian Cueva parece tener las horas contadas. Esto se da luego que el volante nacional no sea tomado en cuenta por el entrenador Christian Díaz para lo que fue el duelo ante Caracas por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Como se recuerda, el propio entrenador argentino del equipo cusqueño se refirió al presente del volante nacional y hasta lo comparó con Diego Armando Maradona al ser noticia por lo hecho fuera de las canchas y no por sus acciones dentro de un campo de juego.

"A mí no me gustó, como entrenador, por la persona y el futbolista que dirijo. Yo no autorizo y dejo de autorizar a nadie a que declare o deje de declarar en su vida personal, mis consejos van por un lado. Es un buen pibe en el mano a mano y siento que hoy esa situación personal que le toca vivir lo ha desbordado, los desbordes nunca son buenos, lo que ha ocurrido no me ha agradado, siempre tratamos de vivir en paz, este tipo de cosas no son nada buenas", indicó en 'Gusadro Podcast'.