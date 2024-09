Alianza Lima inició contactó con André Carrillo: Jugador ve con buenos ojos volver al fútbol peruano

André Carrillo fue contactado por Alianza Lima luego de haberse quedado sin club tras llegar a un acuerdo con el Al Qadisiyah. Según el periodista Mauricio Loret de Mola, el elenco blanquiazul comenzó negociaciones con el entorno del futbolista luego de haber recibido una respuesta positiva tras este llamado.

El hombre de prensa aseguró que Bruno Marioni ya tiene conocimiento que el jugador ve con buenos ojos regresar al fútbol peruano por lo que las conversaciones podrían avanzar con el paso de los días. La dirigencia íntima tendría algunos días más para dicha operación, pues la 'culebra' sería fichado como agente libre por lo que tendría tiempo de ser inscrito hasta el 21 de este mes.

"He podido contactarme con alguien que está muy cerca del tema y me dicen de que por mutuo interés se ha iniciado un contacto entre el círculo de André Carrillo y Alianza Lima. En un principio el conjunto blanquiazul preguntó si las intenciones del jugadores son las de regresar y dijeron que sí. La gente que manea el club, liderados por Bruno Marioni, ya saben que hay la intención de reforzar al equipo de Mariano Soso", precisó en el programa de YouTube, 'Desmarcados'.

Y aunque la chance de un posible regreso a Alianza Lima podría emocionar a muchos hinchas, la realidad de André Carrillo sigue generando críticas en la prensa deportiva nacional. Por ejemplo, Erick Osores criticó duramente que el jugador peruano se encuentre actualmente sin equipo y lo acusó de haber priorizado lo económico y dejado de lado lo deportivo por haberse ido a jugar a tierras árabes.

"Qué manera de evaporar una carrera, no todo es plata, no todo es 'ya soy millonario, salvé a mi familia', ya está bien, porque para eso juegas al fútbol, pero cómo se ha evaporado la imagen de André Carrillo, hoy nadie lo lamenta, nadie lo extraña, nadie lo menciona, en otras palabras, pasó al olvido. La soberbia se paga feo. No sé si habrá tenido la intención, pero pareció la sensación de 'ya soy millonario, no me jod...', una cosa así", indicó.