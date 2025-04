Guillermo Enrique hace emotiva confesión sobre el apoyo de 'Pipo' Gorosito: "Estaba sin rumbo"

25/04/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima obtuvo una histórica victoria ante Talleres en Matute. Tras el triunfo, Guillermo Enrique se tomó unos minutos para hablar con la prensa y contar sobre cómo Néstor 'Pipo' Gorosito lo ayudó en el peor momento de su vida: estaba al borde de un colapso emocional cuando jugaba en Argentina.

Guillermo Enrique agradece a Pipo Gorosito

Luego del partido entre Alianza Lima ante Talleres, Guillermo Enrique se tomó algunos minutos de su tiempo para brindar declaraciones a la prensa en zona mixta.

El futbolista de Alianza Lima contó que estaba a punto de un colapso emocional cuando jugaba en Argentina, pero 'Pipo' Gorosito apareció nuevamente en su vida y se contactó con él para que llegara al club victoriano. Esta fue una oportunidad nueva y única en su carrera.

"Tengo solo palabras de agradecimiento para Gorosito. Es un técnico que me ayudó y me trajo a un club hermoso cuando yo estaba sin rumbo en Argentina, a punto de entrar en un colapso emocional, triste la verdad porque no estaba en un buen momento, tenía muchas lesiones."

"Hoy tengo lesiones, pero me recupero rápido por el profesionalismo que tengo y por las ganas de jugar en Alianza", declaró.

Autocrítica de Guillermo Enrique

Recordemos que Guillermo Enrique estuvo ausente debido a una lesión de la cual venía recuperándose. Sin embargo, en el último partido de Alianza Lima ante Talleres, sorpresivamente fue elegido como titular.

Pero el regreso de Guillermo Enrique no fue fácil, ya que al finalizar los 90 minutos, se notó que volver a las canchas le fue complicado; no la tuvo nada fácil. Sin embargo, esto para él no es excusa.

"Estoy contento, feliz por mis compañeros, por el equipo, el grupo. La verdad que estoy muy conforme. Yo me voy un poco enojado y frustrado por el partido que hice, y eso no tiene nada que ver con la lesión, porque estoy bien para seguir jugando", mencionó.

"No demostré realmente lo que puedo llegar a dar. Se vio en el partido. Estuve muy impreciso, muy errático en muchas cosas. Me voy con mucha bronca a mi casa en lo personal", añadió.

Guillermo Enrique sobre polémica jugada

Algo que llamó la atención de los aficionados fue el final del primer tiempo entre Alianza Lima y Talleres, cuando Guillermo Enrique fue protagonista de una polémica jugada en la esquina del campo de Alianza Lima: dominó la pelota con sutileza, evitando que tocara el suelo. Esto desató la furia de los jugadores de 'La T'.

"Es normal en el fútbol. Cuando algo no le gusta al rival o piensan que los estamos sobrando y eso no es así. No quiero que lo tomen de esa manera. Yo soy muy respetuoso con todos los equipos. No soy de faltar el respeto a nadie. Quedó allí y yo fui y pedí disculpas. Obviamente, con el respeto a cualquier equipo argentino", explicó el jugador.

No cabe duda de que estas declaraciones de Guillermo Enrique sobre cómo Néstor 'Pipo' Gorosito lo ayudó cuando estaba al borde de un colapso emocional mientras jugaba en Argentina han conmovido no solo a hinchas de Alianza Lima, sino también a muchos aficionados del fútbol.