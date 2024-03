Alianza Lima: ¡Soltaron al 'León! Carlos Zambrano es convocado para enfrentar a Sporting Cristal

08/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima presentó la lista de convocados para enfrentar a Sporting Cristal en el Estadio Nacional el próximo sábado 09 de marzo con la presencia de Carlos Zambrano.

¡Regresó el 'Kaiser'!

A través de sus redes sociales, el club 'blanquiazul' presentó a los jugadores que están presentes en la nómina para enfrentar al cuadro 'cervecero' en un duelo clave por el Torneo Apertura.

Arqueros: Ángel de la Cruz y Fabrisio Mesías.

Defensas: Jiovany Ramos, Juan Pablo Freytes, Aldair Fuentes, Renzo Garcés, Sebastián Aranda, Marco Huamán y Carlos Zambrano.

Mediocampistas y extremos: Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez, Gabriel Costa, Jesús Castillo, Kevin Serna, Franco Zanelatto, Jhamir D'Arrigo y Axel Moyano.

Delanteros: Víctor Guzmán, Cecilio Waterman y Hernán Barcos.

No obstante, los volantes Catriel Cabellos y Cristian Neira no fueron tomados en cuenta por Alejandro Restrepo para el importante duelo. El exjugador de Racing tiene un dolor lumbar que no le ha permitido entrenar con normalidad en los últimos días, mientras que el exUnión Comercio, aún no está en óptimas condiciones físicas.

Listos para enfrentar a Cristal

En comparación con el último encuentro disputado ADT, la inclusión de Jesús Castillo sería la única variante que Alejandro Restrepo tendría en mente para el duelo contra Sporting Cristal.

Así, se tiene previsto de que Alianza Lima salga a la cancha con su ya tradicional línea de tres, conformada por Juan Pablo Freytes, Renzo Garcés y Jiovany Ramos, dos carrileros (Kevin Serna y Jhamir D' Arrigo) y su eficaz dupla de delanteros: Cecilio Waterman y Hernán Barcos.

"El equipo sería: De La Cruz, Garcés, Ramos, Freytes, Arregui, Castillo, Rodríguez, Serna, D' Arrigo, Waterman y Barcos", detalló el comunicador José Varela.

Cabe mencionar que, el joven arquero Ángel De La Cruz también será de la partida tras la expulsión de Franco Saravia. Sin embargo, el mencionado portero ya vio actividad contra ADT tras la tarjeta roja a su compañero.

Preocupante historial

En los últimos cinco juegos entre Alianza y Cristal, en ninguno de ellos, el equipo de La Victoria ha logrado imponerse a los 'celestes'. Justamente, la última vez que ocurrió fue en la final de ida jugada en noviembre del 2021, cuando Hernán Barcos anotó el gol de triunfo.

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | Clausura 2023

Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima | Apertura 2023*

Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima | Clausura 2022

Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal | Apertura 2022

Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima | Final Vuelta 2021

Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal | Final Ida 2021

De esta manera, Carlos Zambrano está presenta en la lista de convocado de Alianza Lima para el partido ante Sporting Cristal y podría debutar con la camiseta 'blanquiazul' en el 2024.